新华社布里奇敦2月23日电 行走拉美手记｜在加共体首脑会议，“团结”成为关键词

新华社记者宣力祺 蒋彪

2月，在温暖潮湿的海风吹拂之下，加勒比岛国巴巴多斯迎来新老朋友相聚一堂——加勒比共同体（加共体）第48届政府首脑会议在这里举行。开幕式会场主席台上方，本次会议的主题显得格外醒目：“团结中的力量：打造加勒比地区的韧性、包容性增长和可持续发展”。

加共体成立于1973年，拥有15个正式成员国。本届会议19日开幕，为期3天，联合国秘书长古特雷斯、格林纳达总理米切尔、加共体秘书长巴尼特等政要受邀与会。

记者观察到，在当前国际形势下，“团结”成为与会者口中的关键词。加共体轮值主席、东道国巴巴多斯总理莫特利呼吁各国团结一致，共同应对气候危机等全人类面临的挑战；米切尔强调各国无论大小，都应捍卫和支持国际秩序；巴尼特则指出，气候变化、环境污染、暴力与犯罪和其他全球性危机正同时发生，凸显加强国际合作、弘扬多边主义和尊重国际法的重要意义。

“我们生活在一个非常动荡和充满不确定性的时代，这使得加共体内部各国保持团结一致变得更加重要。”格林纳达外长安德尔告诉记者，“不仅如此，加共体还需扩大与其他南方国家的深厚关系，同时我们也要与传统的朋友和伙伴保持良好联系。”

或许也正因此，在这里，加共体国家代表们看到记者的东方面孔也不感到惊讶。莫特利在接受采访时说：“多年来，我们与中国一直保持着非常强劲的关系。我们已与中国就一系列发展问题展开合作，这对我们的人民很有帮助，我们没有理由不继续下去。”

安提瓜和巴布达总理布朗对记者说，“（大国之间）对抗不符合任何一个国家的最佳利益……也不符合全球人民的进步（诉求）”。布朗同时点赞共建“一带一路”合作：中国为安提瓜和巴布达建设加勒比地区最好的基础设施之一，位于该国首都圣约翰的维尔伯德国际机场新航站楼由中国政府援建、中国土木工程集团有限公司承建。

多名参会代表还跟记者谈起人工智能等新兴技术，明确反对在科技领域搞对抗，呼吁各方坚持团结合作。“我们需要拥有丰富（人工智能）知识和技术的人员。”巴巴多斯青年发展理事会主席凯莱布·布雷斯韦特说，“中国在人工智能等新兴技术领域成就显著，这些技术不仅能帮助加勒比地区实现可持续发展，还能帮助应对气候危机以及人类共同面对的其他挑战。”

安德尔持同样观点：“我们生活在数字时代。我们认为，与中国进行更紧密合作，将有助于我们缩小数字鸿沟，帮助我们走上更加可持续发展的道路。”

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