打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

行走拉美手记丨在加共体首脑会议，“团结”成为关键词

2025年02月25日08:40 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布里奇敦2月23日电　行走拉美手记｜在加共体首脑会议，“团结”成为关键词

　　新华社记者宣力祺　蒋彪

　　2月，在温暖潮湿的海风吹拂之下，加勒比岛国巴巴多斯迎来新老朋友相聚一堂——加勒比共同体（加共体）第48届政府首脑会议在这里举行。开幕式会场主席台上方，本次会议的主题显得格外醒目：“团结中的力量：打造加勒比地区的韧性、包容性增长和可持续发展”。

　　加共体成立于1973年，拥有15个正式成员国。本届会议19日开幕，为期3天，联合国秘书长古特雷斯、格林纳达总理米切尔、加共体秘书长巴尼特等政要受邀与会。

　　记者观察到，在当前国际形势下，“团结”成为与会者口中的关键词。加共体轮值主席、东道国巴巴多斯总理莫特利呼吁各国团结一致，共同应对气候危机等全人类面临的挑战；米切尔强调各国无论大小，都应捍卫和支持国际秩序；巴尼特则指出，气候变化、环境污染、暴力与犯罪和其他全球性危机正同时发生，凸显加强国际合作、弘扬多边主义和尊重国际法的重要意义。

　　“我们生活在一个非常动荡和充满不确定性的时代，这使得加共体内部各国保持团结一致变得更加重要。”格林纳达外长安德尔告诉记者，“不仅如此，加共体还需扩大与其他南方国家的深厚关系，同时我们也要与传统的朋友和伙伴保持良好联系。”

　　或许也正因此，在这里，加共体国家代表们看到记者的东方面孔也不感到惊讶。莫特利在接受采访时说：“多年来，我们与中国一直保持着非常强劲的关系。我们已与中国就一系列发展问题展开合作，这对我们的人民很有帮助，我们没有理由不继续下去。”

　　安提瓜和巴布达总理布朗对记者说，“（大国之间）对抗不符合任何一个国家的最佳利益……也不符合全球人民的进步（诉求）”。布朗同时点赞共建“一带一路”合作：中国为安提瓜和巴布达建设加勒比地区最好的基础设施之一，位于该国首都圣约翰的维尔伯德国际机场新航站楼由中国政府援建、中国土木工程集团有限公司承建。

　　多名参会代表还跟记者谈起人工智能等新兴技术，明确反对在科技领域搞对抗，呼吁各方坚持团结合作。“我们需要拥有丰富（人工智能）知识和技术的人员。”巴巴多斯青年发展理事会主席凯莱布·布雷斯韦特说，“中国在人工智能等新兴技术领域成就显著，这些技术不仅能帮助加勒比地区实现可持续发展，还能帮助应对气候危机以及人类共同面对的其他挑战。”

　　安德尔持同样观点：“我们生活在数字时代。我们认为，与中国进行更紧密合作，将有助于我们缩小数字鸿沟，帮助我们走上更加可持续发展的道路。”

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部