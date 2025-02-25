新华社柏林2月24日电 题：德国联盟党胜选后依旧面临政治难题

新华社记者李超 邰思聪 顾梓峄

23日，德国联邦议院选举尘埃落定。据初步计票结果，在野的保守派政党联盟党重新成为议会第一大党，其领导人默茨有望出任下一任总理；现任总理朔尔茨领导的偏左翼执政联盟表现不佳。值得注意的是，极右翼政党德国选择党以创纪录的得票率首次跃升为第二大党。

分析人士指出，此次选举结果标志着德国政治生态“向右转”，接下来政府组阁并非易事，新政府上台后也将面临内政外交的诸多挑战。

政治生态转变

初步计票结果显示，由基督教民主联盟与基督教社会联盟组成的联盟党在此次选举中获得28.6%的选票，与选前预期大致相符，是最大赢家。现年69岁的默茨预计将被提名为下一任总理。

2月23日，在德国柏林的基督教民主联盟总部，联盟党总理候选人默茨向支持者致意。新华社记者杜哲宇摄

现任总理朔尔茨领导的社会民主党（社民党）表现不佳，得票率仅为16.4%，排名第三，这也是社民党在二战后的最差选举成绩。同在朔尔茨执政联盟中的绿党获得11.6%的选票，位居第四。

极右翼政党德国选择党的崛起引人注目。这个成立于2013年的新兴政党获得了20.8%的选票，排在第二，得票率较2021年大选翻了一番，也是它成立以来的最好表现。

2月23日，在德国北莱茵－威斯特法伦州阿恩斯贝格，选民在一处投票站投票。新华社记者张帆摄

分析人士指出，尽管社民党在上届选举中胜过联盟党，并在联邦层面组建了三党联盟执政，但随后三党分歧不断，政府脆弱性凸显。智库德国马歇尔基金会高级研究员杰克逊·简斯说，这是德国统一以来投票率最高的一次选举，显示出德国人不满于当前政府的不稳定状态，希望通过选举改变现状。

大西洋理事会欧洲中心高级研究员卡萝尔·舍费尔认为，德国选择党的上升势头预示着德国政坛的重要转变，在德国选择党影响下，曾经由默克尔领导的联盟党也出现进一步“向右转”趋势。尽管德国选择党很难进入下一届政府，但该党已是一股不容忽视的政治力量。

组阁谈判不易

对于胜出的联盟党来说，当前最重要的是尽快组建在联邦议院拥有多数席位的稳定执政联盟。组阁谈判是这个过程的核心阶段，各党派围绕政策、权力分配和未来施政方向进行磋商。在组阁期间，现任总理朔尔茨将继续任职。

有分析认为，鉴于各党派在移民等问题上存在分歧，新一届政府的组阁与谈判很可能十分棘手。默茨在23日选举结束后的公开讲话中也承认，未来的组阁谈判将充满挑战，但他期待能在今年的复活节、即4月20日前完成政府组建。“世界不会等我们。”他说。

分析人士普遍认为，考虑到联盟党内部反对与绿党联合组阁的呼声较强，加之德国政坛历来设有不与极右翼政党合作的“政治防火墙”，联盟党未来的合作伙伴很可能是社民党。

对此，简斯认为，如果联盟党和社民党组阁成功，二战后德国历史上常见的两党“大联盟”回归，但也未必意味着新的政府就能提供德国人、甚至是欧洲人渴望看到的政治稳定。这两个政党在议院中可能只拥有微弱、甚至是极微弱多数，很难保证政府执政的持久性。

新政府挑战多

分析人士指出，无论最终组阁形式如何，未来的德国新一届政府都将面对刺激经济复苏、弥合社会裂痕、推动战略自主等诸多复杂挑战。

德国经济已连续两年陷入衰退。竞选期间，联盟党主张遵守“债务刹车”原则，承诺通过减税来刺激经济增长，但这一方案的有效性却备受质疑。德国IFO经济研究所近日表示，联盟党的改革方案预计将使国家财政收入每年减少970亿欧元，政府预算会出现巨额赤字。

这是2月13日在德国慕尼黑的车辆冲撞人群事件现场拍摄的受损车辆。德国警方13日说，当天上午，德国慕尼黑城区发生车辆冲撞人群事件，数人受伤。新华社记者张帆摄

移民也是此次大选中备受民众关注的一大议题。自2022年以来，德国接纳超过200万难民，社会治安恶化，民众不满情绪持续发酵。极右翼政治力量借机扩张，导致社会分裂进一步加深。

联盟党主张对非法移民采取更强硬立场。近期，默茨提出的一项反移民动议在联邦议院获得极右翼政党德国选择党一些议员的支持，被视为打破了德国传统主流政党不与极右翼政党合作的“政治防火墙”，在德国多地引发抗议。

在外交方面，默茨23日晚表示，德国的外交政策目标是摆脱欧洲对美国的依赖，“对我而言，绝对优先的任务是尽快加强欧洲力量，以便我们能够真正逐步实现摆脱对美国的依赖”。

英国伦敦国王学院欧洲与国际问题讲师亚历克斯·克拉克森表示，默茨曾坚定奉行主张美欧合作的大西洋主义，但在美国总统特朗普重返白宫的背景下，他转而推崇强调独立自主的戴高乐主义。德国领导人将美国本届政府视作欧洲的潜在威胁，美欧裂痕扩大的可能性正不断加大。

(责编：崔译戈、张悦)