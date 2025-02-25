新华社布鲁塞尔2月24日电 题：美关税威胁加剧欧洲经济困境

新华社记者单玮怡 康逸

近期，美国新一届政府频繁发出关税威胁，先是宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税，继而要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”，又接连放风将对进口汽车、芯片、药品以及进口木材和林业产品征收25%左右的关税，引发欧盟和欧洲多国强烈反应。

观察人士认为，美方举措将重创欧洲关键产业，扰乱市场，打击商业信心与投资，进一步加剧欧洲经济增长困境。

钢铁、汽车产业处境恶化

观察人士指出，美国“关税大棒”威胁让本就困难重重的欧洲多国经济“雪上加霜”，钢铁和汽车等重要产业首当其冲。

美国征收25%钢铝关税将大幅影响欧洲产品出口，导致欧洲钢铁行业处境进一步恶化。欧洲钢铁工业联盟数据显示，美国是欧盟钢铁生产商的第二大出口市场，欧盟对美出口约占2024年欧盟钢铁总出口的16%。

欧洲钢铁工业联盟主席亨里克·亚当表示，美国关税冲击下，欧盟每年会损失高达370万吨的对美钢铁出口量，并且其中大部分无法通过欧盟对其他市场出口弥补。他直言：“这将对欧洲钢铁行业造成毁灭性影响。”

欧洲汽车行业也面临生死攸关的挑战。一旦美国对进口汽车征收25%左右的关税，欧洲汽车在美国市场的竞争力将显著下降，威胁整个产业的长远发展和转型。国际信用评级机构穆迪公司分析指出，在美国销售的欧洲品牌汽车中，约有一半是以进口形式进入美国市场的，其中德国大众、瑞典沃尔沃等进口份额和在美销量较大的欧洲汽车品牌将对关税更敏感。

这是2024年11月18日在比利时布鲁塞尔的欧洲氢能周展会现场拍摄的氢能大巴。新华社记者赵丁喆摄

德国是对美汽车出口量最高的欧盟国家。德国汽车工业协会强烈反对美国政府计划中的关税措施。该协会指出，对欧盟汽车征收更高关税损害欧美双方利益，孤立主义只会造成双输。全球贸易冲突给世界经济带来极大风险，汽车产业关税引发的影响将波及整个产业链，给企业和消费者带来更大负担。

金融市场与投资不确定性增加

美国关税措施对欧洲经济的影响不仅限于贸易，还将给欧洲股市和汇市带来较大波动。近期，有关美国关税的消息多次冲击欧洲市场。2月3日，即在特朗普宣布对进口自加拿大、墨西哥等国产品加征关税后的首个交易日，欧洲汽车股震荡明显，衡量欧洲股市表现的欧洲斯托克600指数创下2025年最大单日跌幅；2月10日，特朗普宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税后，欧洲相关行业股价应声下跌。

英国扎耶资本市场公司首席投资官纳伊姆·阿斯拉姆指出，欧洲经济与美国贸易政策高度关联，贸易政策的转向令投资者对未来前景疑虑加深，是欧洲股指下滑的主要原因。

在外汇市场，关税政策出台令市场避险情绪和通胀预期提升，推动美元走强、欧元下跌。分析人士指出，欧元对美元贬值，虽然可能短期内刺激出口，但美国设置的高关税可能令欧元贬值带来的贸易优势难以体现。

2023年11月，欧盟旗帜在比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部大厦外飘扬。新华社记者赵丁喆摄

与此同时，欧洲需要以更高价格进口能源等以美元计价的原料和半成品，这将导致欧元区通胀压力上升，推高企业生产和民众生活成本。

此外，瑞士联合私立银行刊文指出，关税的不确定性比其本身更威胁投资和增长。如果全球经济陷入困境，受打击最大的或许不是贸易往来，而是商业信心。英国牛津经济研究院认为，欧美贸易摩擦加剧将影响欧洲投资。该机构预测，到2027年底，欧元区私人投资水平将因贸易摩擦下降近2个百分点。

欧洲经济增长前景黯淡

许多欧洲人士担忧，美国关税政策将进一步促使部分企业将生产线从欧洲大陆外迁到美国本土，加剧欧洲重要产业外流。欧洲央行在近期发布的经济公报中警告，全球贸易摩擦和监管障碍加剧拖累欧元区经济增长，新关税政策正为经济与贸易发展带来挑战。

为应对关税冲击，部分欧洲企业表示正考虑增加在美投资。据路透社报道，法国米其林轮胎公司计划加快在美投资，法国奢侈品巨头路威酩轩集团也有意愿增加在美产量。有分析指出，汽车行业关税将促使德国车企保时捷和奥迪在美国设厂。

欧盟委员会贸易委员东布罗夫斯基斯最近在欧元集团新闻发布会上表示，美国贸易政策带来的不确定性已大大增加，并对包括欧盟在内的全球经济参与者产生负面影响。

在他看来，美国政策的不确定性一方面限制了投资，减弱了欧盟经济获得外部刺激的前景；另一方面，能源价格在此背景下再次上涨，拖累欧洲经济复苏前景，预计欧盟经济增长速度将低于其秋季预测的水平。

2024年1月5日，在比利时布鲁塞尔，一名男子给汽车加油。新华社记者赵丁喆摄

“一场迫在眉睫的新贸易战可能会将欧元区经济从缓慢增长推向衰退，预计2025年和2026年欧洲经济增长将保持低迷。”荷兰国际集团经济学家吕本·德维特、高级经济学家因加·费希纳在荷兰国际集团官网发表的一篇文章中表示，保护主义通常不利于经济发展，尤其是对出口导向型经济体而言。甚至在关税生效之前，与保护主义贸易政策相关的不确定性也会对市场情绪产生影响。

“特朗普第二个任期对欧洲经济的冲击，可能比其首个任期时更加严重。”文章说。

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