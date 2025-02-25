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澳新相继宣布新一轮对俄罗斯制裁

2025年02月25日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月24日电　澳大利亚和新西兰24日相继宣布对俄罗斯实施新一轮制裁措施。

　　澳大利亚政府24日发布声明，宣布对俄罗斯实施自2022年以来最大规模制裁，对70名个人进一步实施针对性金融制裁和旅行禁令，对79个实体实施针对性金融制裁。

　　声明说，制裁范围指向俄罗斯在乌克兰“新设行政区域”行政人员，包括部长、法官和检察官，同时涉及推动俄罗斯与朝鲜深化军事合作的个人与实体，以及俄国防、运输和金融领域个人。

　　制裁还禁止向俄罗斯供应商用无人机、零部件与相关服务，进一步强化贸易禁令。目前，澳大利亚对俄罗斯实施的制裁超1400项。

　　新西兰外交部长温斯顿·彼得斯当天宣布，新西兰将对俄罗斯追加制裁。制裁对象包括27名个人和25个实体，涉及关联能源出口的俄罗斯企业以及据信向俄罗斯提供援助的朝鲜高级别军事人员。

　　按照俄罗斯新闻社的说法，俄罗斯方面已多次表明有能力应对西方制裁压力，西方则没有勇气承认制裁业已失败的事实。（高冰冰）

(责编：崔译戈、张悦)

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