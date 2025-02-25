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“中文工坊”在马达加斯加揭牌

2025年02月25日08:31 | 来源：新华网
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新华社塔那那利佛2月24日电（记者凌馨）由中国教育部中外语言交流合作中心、包头轻工职业技术学院和马达加斯加鹿王羊绒有限公司合作设立的“中文工坊”23日在马首都塔那那利佛揭牌。

马达加斯加技术教育与职业培训部长玛丽·马塞利娜·拉苏卢阿里苏阿在揭牌仪式上说，这是马中两国在职业教育合作框架下，为提升马青年语言水平和职业技能迈出的“重要一步”。“中文工坊”等职业技能培训项目将助力马青年提升就业竞争力，支持马企业快速成长，为该国发展提供动力。

中国驻马达加斯加大使季平表示，职业教育肩负着培养多样化人才的重要职责，也是发展现代制造业和服务业的基础。中国一直是马达加斯加在技术教育领域的重要合作伙伴。相信“中文工坊”项目将通过提高马劳动力的职业技能水平，为促进马工业化发展奠定优质人才基础，助力马经济社会进步，切实为提高马人民生活水平提供支持。

“中文工坊”项目由中外语言交流合作中心携手职业院校、企业等共同合作设立，以“中文+职业技能”培训为特色。中外语言交流合作中心副主任胡志平介绍，目前已在全球24个国家设立33所“中文工坊”，致力于帮助各国提升职业教育水平和质量，以更好满足经济社会发展对职业技术人才的需求。

(责编：崔译戈、张悦)

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