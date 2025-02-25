新华社多哈2月24日电（记者汪强）卡塔尔投资促进署投资关系部高级主管法赫德·阿里·库瓦里23日在接受中国媒体联合采访时说，中国企业出海为卡塔尔创造了宝贵机遇，期待更多企业赴卡塔尔大展身手。

22日至24日，中国贸促会组织中国企业家代表团访问卡塔尔，积极推动两国企业开展互利合作，卡塔尔投资促进署在代表团访问该机构期间接受了记者采访。

库瓦里说，中国是卡塔尔最大贸易伙伴，也是卡塔尔投资促进署最重要的目标市场之一，期待与中国企业展开更密切的合作，进一步巩固并深化双方贸易关系。

“2024年，卡塔尔投资促进署在香港设立办事处，这是我们的首个海外办事处。该办事处的主要目标是确保我们与中国企业保持直接联系。”库瓦里说。

库瓦里说，中国在卡塔尔发展进程中发挥了重要作用，尤其是在基础设施方面，中国企业在卡塔尔足球世界杯筹备期间作出了巨大贡献。

库瓦里说，卡塔尔将继续寻求中国合作伙伴来卡塔尔展示专业知识和技术实力，特别是在高端制造业、医疗和物流等领域，卡塔尔投资促进署愿意为此提供便利。

库瓦里高度评价中国企业在高速发展和走向全球方面的能力，“中国企业出海对卡塔尔来说是宝贵的机遇。”库瓦里说。

卡塔尔投资促进署成立于2019年，是负责监管投资促进活动的政府机构，旨在吸引外国直接投资，支持卡塔尔经济多元化发展。

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