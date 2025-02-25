本报记者 张 红

德国央行行长、欧洲央行管理委员会成员约阿希姆·纳格尔2月17日在法兰克福参加一场财经活动时表示，美国关税政策将给德国经济增长带来“重大风险”。图为18日在法兰克福拍摄的德国央行总部。

新华社记者 张 帆摄

当地时间2月13日，美国总统特朗普签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。美国商务部长卢特尼克说，这一措施的研究工作将在4月1日之前完成，总统可以在之后立即采取行动。

特朗普政府所说的“对等关税”究竟是什么？目的何在？美国真的会因此而增加财政收入并实现制造业回流吗？这将对国际贸易秩序产生怎样的冲击？

“对等关税”究竟是什么？

世界经济格局发生了变化，美国开始觉得自己在关税方面被“薅了羊毛”，所以重新定义“对等关税”，本质上是用关税薅全世界的羊毛。

“根据世贸组织规则，不同国家根据发展阶段不同承担相应的开放义务。各国通过谈判保持权利义务总体平衡，这符合世贸组织的‘对等互惠’要求。现行关税体系源于美国主导形成的世贸组织规则，美国也长期受益。但现在，世界经济格局发生了变化，美国觉得自己被‘薅了羊毛’，所以重新定义‘对等关税’，本质上是用关税薅全世界的羊毛。”对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授崔凡说，“特朗普所说的这种‘对等关税’可以被界定被‘镜像税’。它看上去似乎有道理，实则具有欺骗性。如果其他国家或地区对美国产品的关税高，美国会提高关税，但反之呢？美国会降低关税吗？显然不会。”

那怎么让“对等关税”能“看起来合理”呢？根据《纽约时报》及《国会山报》的说明，新的“对等关税”措施不仅会考虑其他国家对美征收关税的水平，还要考虑对本国产业提供的补贴、汇率以及任何美方认为存在不公平的行为。

比如，特朗普指责欧盟征收的增值税是一种“变相关税”。欧盟目前对进口汽车征收10%的关税，此外还征收最低17%的增值税。如果美国征收“对等关税”，意味着美国对进口汽车征收的关税会从目前的2.5%升至27%。

“不同国家使用不同国内税制，经合组织中，美国是唯一不实施增值税的，但美国很多州有销售税。美国以增值税为由加征关税，真是欲加之罪，何患无辞。”崔凡说。

“对等关税”究竟意欲何为？

该计划试图以升级版贸易保护主义措施为联邦政府增加收入，迫使企业将生产环节转移回美国，提振美国国内产业和就业；也可能是开启谈判的信号，目的是迫使其他国家开放市场、做出让步。

“特朗普政府征收‘对等关税’的理由看似是‘追求公平’，实质上是向自己的部分支持者兑现诺言。这些支持者认为自己被现行国际秩序忽视或边缘化，认为全世界在剥削美国，认为发展中国家抢走了美国人的工作机会。”中国社会科学院美国研究所研究员魏南枝指出，“特朗普政府希望通过关税杠杆迫使其他国家接受美国主导的贸易规则调整，同时，通过抬高贸易对象的进口成本，在美国国内实现制造业回流和创造更多就业岗位。”

“美国‘对等关税’本质上是要颠覆自己领导建立起来的战后贸易秩序和规则体系，利用自己现有第一大国别市场的地位遏止产业空心化导致的综合国力下降。”崔凡说。

《纽约时报》称，数十年来，美国一直通过世界贸易组织等国际贸易机构的多边谈判设定关税水平，但如今，新的关税可能变为完全由美国官员根据自己的标准来决定。

专家分析，美国依仗的是：一方面，作为世界第一大经济体，美国拥有全世界最大的消费市场；另一方面，美国拥有金融霸权，美元目前在国际货币体系中的地位，似乎尚没有其他货币能够替代或者挑战。

美国能够得偿所愿吗？

加征关税将提高美国制造商的成本、提高消费者面临的物价、加剧通货膨胀，且无法带来预计中的收入。从过去8年看，以关税保护产业，特别是促进制造业回归，效果并不明显。而且，反复无常的贸易政策也会导致对美投资回落并萎缩。

“当今世界，把关税作为财政收入的重要来源，不现实。而且，一年八九百亿甚至上千亿美元的关税收入，与1.833万亿美元的财政赤字比，杯水车薪。”崔凡说。

美国实施“对等关税”，很可能事与愿违。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、美国财政部前官员加里·赫夫鲍尔认为，“对等关税”将导致美国的平均关税提高10到15个百分点，拖累美国经济增长。美国经济学家、2001年诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·施蒂格利茨表示，关税政策已经使美国沦为一个“可怕的投资之地”，可能在美国引发滞胀。

美国全国零售商联合会高级副会长弗伦奇表示，“对等关税”将对零售业供应链造成“极大破坏”，迫使消费者承受更高商品价格，侵蚀美国家庭消费能力。世界贸易咨询公司数据显示，新关税将给美国各地企业带来4330亿美元的额外成本。

而且，美国能接住回流的制造业吗？

“美国老旧的电网和基础设施，高昂的教育成本等，如何保障制造业回流所需？如何压低制造业部门的融资成本？如何提升制造业部门的利润？如何提升对资本投资制造业的激励……”魏南枝还指出，“通过强制推动贸易平衡实现制造业回流，必然加速去美元化趋势。”

“美国国内失衡问题不解决，总的贸易赤字问题就难以缓解，贸易赤字来源可能从一个地方转到另一个地方，有外媒评论，特朗普政府开启了一个‘打地鼠模式’。”崔凡说。

“对等关税”会导致贸易战吗？

美国的“对等关税”政策一旦实施，必将遭到多国反制，加大贸易战风险，给全球经济带来不确定性。

分析普遍指出，欧洲将成为美国“对等关税”的主要受害者之一，日本等存在管制措施之类非关税壁垒的也是主要目标，发展中国家则将受到最为严重的打击，尤其是印度、巴西、越南和其他东南亚及非洲国家。

美国“对等关税”计划遭到各方批评。

欧盟委员会发表声明称，特朗普提出的“对等关税”贸易政策是“朝错误方向迈出的一步”，欧盟将对不合理的贸易壁垒作出“坚决、迅速”的反应。

德国《法兰克福汇报》报道称，“对增值税的重新解释可能引发贸易战”。

印度、日本、韩国等表示，计划或者已经就“对等关税”与美国展开磋商。彭博社评论称，无论结果如何，美国政府的政策都给全球经济带来不确定性。

孟加拉国智库政策对话中心研究主任孔达卡尔·戈拉姆·穆泽姆指出，美国政府当前的关税政策与全球化趋势背道而驰，可能引发其他国家效仿，从长远来看将损害全球贸易。

“从双边层面看，各国与美国谈判都是处于不对称的地位。针对美国的关税大棒，各国最有效的应对方式是相互扩大开放。”崔凡说。

“对等关税”的最恶劣影响是什么？

“对等关税”可能产生的最大恶果是美国彻底背弃无条件最惠国待遇原则，动摇战后国际贸易秩序的基石，再次严重破坏多边贸易体制，对全球供应链造成冲击。

美国《纽约时报》援引一名律师的话称，转向“对等关税”将是“美国贸易政策的根本改变”，也是当前多边贸易体系建立70多年以来“最大的改变之一”。

《华尔街日报》称，“对等关税”将稀释世界贸易组织的“最惠国待遇”概念，这是该组织的一项原则，要求其成员保证对其他成员给予平等的关税和监管待遇。

“‘对等关税’可能产生的最大恶果是美国彻底背弃战后国际贸易秩序，该秩序的基石是无条件最惠国待遇原则。”崔凡说，“在国际经贸关系领域，怎么实现‘对等’，怎么实现‘权利义务平衡’，怎么通过‘对等’兼顾效率与公平？世界各国通过长期的实践和摸索，形成了二战后以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，鼓励各国或地区通过谈判以市场换市场，同时，遵守无条件最惠国待遇原则。”

美国一而再、再而三地破坏全球贸易规则。正如新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院访问研究员奥尔森对新加坡《联合早报》所说，美国的“对等关税”计划将给已被削弱的全球贸易体系造成又一次严重破坏。

“美国对于多边贸易体制的背弃从2008年国际金融危机后就开始了，开始只是表现消极，不愿意继续推进多哈回合多边谈判；然后是期望打造区域经济集团替代多边贸易体制；最后是阻挠多边争端解决机制运行，完全放弃多边贸易体制的基本原则。”崔凡指出，“今后相当长一段时间内，全球化可能将处于盘整期。”

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