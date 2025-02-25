打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

加沙民众期盼真正的和平与稳定（环球走笔）

沈小晓
2025年02月25日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　当地时间2月22日，加沙地带南部的拉法阴云密布。数千加沙民众现场见证，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）移交以色列被扣押人员。“我们希望停火协议第二阶段也能达成，希望战争尽快结束，让人民和平相处。”加沙居民艾哈迈德·穆盖尔表示。

　　随着停火换俘协议上个月正式生效，加沙地带终于迎来和平曙光。协议生效后，埃及立即重新开放拉法口岸，满载人道主义援助物资的卡车通过口岸，为200多万身处人道主义危机中的加沙民众送去希望。

　　据联合国统计，加沙地带逾九成住房受到冲突波及，逾七成民用基础设施因持续轰炸而严重受损。近九成加沙民众流离失所，其中许多人被迫反复迁移10余次，上百万人在简易帐篷中勉强生活，基本生活用品保障不足。冲突导致大片农田被毁，当地粮食生产加工几近崩溃，多数食物售卖渠道停止运转，食物完全依赖援助，饥饿阴霾并没有散去。“加沙遭到广泛而全面的破坏，我们需要重建，我们期盼真正的和平与稳定。”这是很多加沙民众的心声。

　　停火之后，数十万巴勒斯坦人重返加沙北部。许多人拖家带口，骑着毛驴、自行车穿梭于街道上，路边有很多人拿着铲子清理瓦砾，还有人在昔日家园的废墟上搭建临时住所。不少人满怀希望返回家园，却发现熟悉的地方已经面目全非。巴勒斯坦《耶路撒冷报》报道说：“重返家园的喜悦与悲伤交织在一起，人们在废墟中寻找失去的亲人。无论付出什么代价，巴勒斯坦人都将坚守这片土地。”

　　“停火协议让我们喜忧参半。冲突的停止令人欣慰，但我们失去了太多，悲伤多于喜悦。”马尔旺·哈姆斯是加沙卫生部野战医院院长，也是一名麻醉师和重症监护医师，他告诉笔者，“现在这里的大多数医院被摧毁了，学校和道路也被摧毁了……它们需要重建，我们的生活更需要重建。”

　　根据巴勒斯坦卫生部的数据，自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，加沙已有超过4.7万人死亡，超过11万人受伤。加沙36家医院只有近半正常运作。超过1.2万伤员等待医疗后送，其中约1/3是儿童。世界卫生组织警告，满足巨大的医疗需求并重建卫生系统，将是一项极为复杂且具有挑战性的任务。“缺乏医疗药物是最大的挑战。我们无法为亲人、同事、朋友提供任何医疗服务，只能站在那里，直到失去他们……”哈姆斯哽咽着说。

　　“暴力循环定义加沙的现实太久了，停火并不是冲突的终点，而是暴力循环的短暂缓和”“停火协议带来了希望和乐观，相信这将有助于加沙地带实现更长久停战、启动恢复阶段和重建项目”……脆弱的停火协议下，悲观和乐观都有合理之处。大多数人心底依然愿意相信，加沙迎来的是一个充满希望的时刻——脆弱但至关重要。

　　有关加沙地带停火协议第二阶段的接触和谈判已开始，中东舆论普遍期待各方以加沙停火为契机，推动巴勒斯坦问题重回以“两国方案”为基础的政治解决轨道。因为实现加沙民众对真正的和平稳定的期盼，还需要各方持续努力，推动巴勒斯坦问题早日全面、公正、持久解决。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月25日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部