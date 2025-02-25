沈小晓

当地时间2月22日，加沙地带南部的拉法阴云密布。数千加沙民众现场见证，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）移交以色列被扣押人员。“我们希望停火协议第二阶段也能达成，希望战争尽快结束，让人民和平相处。”加沙居民艾哈迈德·穆盖尔表示。

随着停火换俘协议上个月正式生效，加沙地带终于迎来和平曙光。协议生效后，埃及立即重新开放拉法口岸，满载人道主义援助物资的卡车通过口岸，为200多万身处人道主义危机中的加沙民众送去希望。

据联合国统计，加沙地带逾九成住房受到冲突波及，逾七成民用基础设施因持续轰炸而严重受损。近九成加沙民众流离失所，其中许多人被迫反复迁移10余次，上百万人在简易帐篷中勉强生活，基本生活用品保障不足。冲突导致大片农田被毁，当地粮食生产加工几近崩溃，多数食物售卖渠道停止运转，食物完全依赖援助，饥饿阴霾并没有散去。“加沙遭到广泛而全面的破坏，我们需要重建，我们期盼真正的和平与稳定。”这是很多加沙民众的心声。

停火之后，数十万巴勒斯坦人重返加沙北部。许多人拖家带口，骑着毛驴、自行车穿梭于街道上，路边有很多人拿着铲子清理瓦砾，还有人在昔日家园的废墟上搭建临时住所。不少人满怀希望返回家园，却发现熟悉的地方已经面目全非。巴勒斯坦《耶路撒冷报》报道说：“重返家园的喜悦与悲伤交织在一起，人们在废墟中寻找失去的亲人。无论付出什么代价，巴勒斯坦人都将坚守这片土地。”

“停火协议让我们喜忧参半。冲突的停止令人欣慰，但我们失去了太多，悲伤多于喜悦。”马尔旺·哈姆斯是加沙卫生部野战医院院长，也是一名麻醉师和重症监护医师，他告诉笔者，“现在这里的大多数医院被摧毁了，学校和道路也被摧毁了……它们需要重建，我们的生活更需要重建。”

根据巴勒斯坦卫生部的数据，自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，加沙已有超过4.7万人死亡，超过11万人受伤。加沙36家医院只有近半正常运作。超过1.2万伤员等待医疗后送，其中约1/3是儿童。世界卫生组织警告，满足巨大的医疗需求并重建卫生系统，将是一项极为复杂且具有挑战性的任务。“缺乏医疗药物是最大的挑战。我们无法为亲人、同事、朋友提供任何医疗服务，只能站在那里，直到失去他们……”哈姆斯哽咽着说。

“暴力循环定义加沙的现实太久了，停火并不是冲突的终点，而是暴力循环的短暂缓和”“停火协议带来了希望和乐观，相信这将有助于加沙地带实现更长久停战、启动恢复阶段和重建项目”……脆弱的停火协议下，悲观和乐观都有合理之处。大多数人心底依然愿意相信，加沙迎来的是一个充满希望的时刻——脆弱但至关重要。

有关加沙地带停火协议第二阶段的接触和谈判已开始，中东舆论普遍期待各方以加沙停火为契机，推动巴勒斯坦问题重回以“两国方案”为基础的政治解决轨道。因为实现加沙民众对真正的和平稳定的期盼，还需要各方持续努力，推动巴勒斯坦问题早日全面、公正、持久解决。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)