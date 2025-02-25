本报记者走进泰缅边境地区，一线报道妙瓦底中国籍涉诈犯罪嫌疑人被押解回国

本报记者 孙广勇 白元琪

位于泰国湄索的泰缅陆路边检口岸车流密集。

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在湄索的一条道路上，泰国军方设卡检查过往车辆。

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在湄索机场内，一名泰国警察举着警示牌提醒民众谨防电信诈骗。

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莫艾河是泰国和缅甸界河的一部分。

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2月20日至22日，缅甸妙瓦底地区的中国籍涉诈犯罪嫌疑人由缅方移送至泰国湄索，被中国公安机关陆续押解回国。近期，针对泰缅边境地区连续发生网赌电诈恶性案件，中国、泰国、缅甸合力开展集中打击行动，多个电诈窝点被铲除，大批嫌犯落网。中国公安部有关负责人表示，此次行动是中缅泰开展执法合作取得的标志性重大战果，充分彰显了三国联合打击电信网络诈骗等跨国犯罪、共同维护地区安全稳定的坚定决心。

三方合力加大核查打击力度

19日下午，本报记者乘飞机从泰国曼谷前往泰缅边境泰国一侧的城市湄索。目前，曼谷往返湄索只有一趟可载客160多人的航班。与记者同机的泰国警察总署移民局副局长潘塔纳少将表示，飞往湄索的航班在曼谷廊曼机场已加强筛查，外国旅客的机票和酒店等信息会被仔细核实，以防被骗入电诈网络。

抵达湄索后记者看到，机场出口处设置了筛查中心。由泰国军方和警方组成的检查小组对外国旅客进行逐一登记筛查，对来自中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、越南等国旅客的检查更加详细。泰国警察举着写有“警惕被骗从事非法工作”字样的宣传牌提醒乘客。执勤的泰国军方拉差玛努特勤部队中尉差纳告诉记者：“目前抵达湄索的中国籍乘客每天10人左右，比以前的每天50—60人减少了约80%。”拉差玛努特勤部队隶属纳黎萱军营，负责巡逻泰缅边界。

20日清晨，记者来到泰缅边境。沿两国分界的莫艾河，泰国士兵每隔几百米驻守，对岸是巡逻的缅甸军人。湄索2号边检站大门前道路两侧停满重载卡车，几辆军用吉普车疾驰而过，驶入站内，车内士兵荷枪实弹。9时30分许，缅方专车护送涉诈人员乘坐的大巴驶来，车窗帘幕紧闭，由警车开道押送，通过泰缅第二友谊大桥后进入泰国境内。车辆抵达湄索2号边检站后，嫌疑人依次下车，接受身份核查，并被登记列入黑名单。随后，他们再次登上大巴，前往湄索机场，陆续被遣返回国。泰国副总理兼国防部部长普坦向记者表示，20日共安排4架航班离开湄索，每架载送50人，累计遣返200名嫌犯。

近期，中国、泰国、缅甸针对跨国电信诈骗犯罪展开的联合打击行动，取得阶段性成果。未来，三国还将举行高级别会议，就后续行动进行磋商。“中方对泰方和缅方采取强有力措施摧毁电诈团伙、维护中国及各国公民生命财产安全表示赞赏。”中国外交部发言人郭嘉昆在21日举行的例行记者会上表示，搞网赌电诈，害人害己，难逃法网。从解救被困中国公民，到三方雷霆式合作，中方与各国携手打击跨境网赌电诈、保护中国公民生命安全与合法权益的决心坚若磐石。

莫艾河上部分风险高的码头已彻底关闭

21日，记者从湄索市中心出发，驱车穿越大片密集的居民区。途中街巷曲折，多处路段仅容一辆车通过。随后，车辆驶入广袤起伏的甘蔗田，一些农民正忙着收割。约半个小时，记者抵达莫艾河畔。沿着边境路段继续行驶，每隔一段距离便能看到关卡，泰国士兵对来往车辆进行严格检查。路旁的宣传牌上，新设的防范电信诈骗的警示信息尤为醒目。记者还几次遇到泰国军车沿着道路巡逻。

塔颂村村口的检查站，由士兵和村民治安员共同负责检查。执勤士兵告诉记者：“泰缅边境一线都有士兵巡逻，遇到偷渡者会立即抓捕移交警方。”参与执勤的村民萨丽说，检查站上午由妇女参与值守，下午由男性参与值守，军人则24小时值守。“电信诈骗太可恨。近期经常有冒充电力局、提供数字电表的骗局，村子里就有人被骗。多个国家联合打击，确实大快人心！”

记者沿着莫艾河边的土路来到一处码头，这里曾是两岸边民往来摆渡的主要通道，如今已经关闭。执勤的泰国军警告诉记者，目前莫艾河上所有码头均有专人看守，严防偷渡，部分风险高的码头已经彻底关闭。此时并非雨季，莫艾河水位较浅，许多水鸟在浅滩上嬉戏。水面不足10米宽，记者甚至能蹚水过河。附近的湄道村村长吉滴萨向记者介绍，村子共有1300多户，约4000名村民。近年来，外来人口不断增加，仅缅甸人就有一万多人。由于河道变迁，湄道村跨境走私现象一度非常猖獗。“目前村里已组织治安队，一旦抓到不法分子，绝不姑息。”吉滴萨说。

在泰缅第一友谊大桥边检站，记者看到过境车辆有序排队等待检查，人们正依次办理通关手续。边检站旁的沿街商铺已开始营业，售卖各类衣物与食品。在边检站口，一块大型展板上清晰写着防止电信诈骗等相关提示。据当地移民局警长介绍，目前该边检站每天出入境人员为3000—4000人次，车辆1000辆次，较以往翻了一番。主要原因是对岸缅甸方面断油断电后，当地汽车纷纷进入泰国加油。检查站外张贴着不少通缉犯的照片，一部分照片由缅甸政府提供。执勤的移民局官员说：“目前对岸一些地区局势还不稳定，希望早日实现和平稳定，边境口岸也能尽早重新开放。”

据记者了解，2023年6月，泰缅第一友谊大桥口岸不再允许持护照的国际旅客通行，只有泰缅当地民众可以通行。在这之前，每天有几百人次国际旅客过境，其中中国人100—300人次，他们持合法签证出入境。

边检站不远处坐落着湄索当地最大商贸市场——里姆莫伊市场，出售珠宝、服饰等商品。一名经营首饰30余年的摊主告诉记者，湄索因毗邻缅甸这一重要玉石产地，市场曾十分繁荣。然而，近两年受洪水影响，生意大不如前，过去一年更因电信诈骗，游客几乎消失。往年一月，中国客户常来选购她的珠宝挂坠，但今年却无人问津。“从新闻中得知中国包机接回被遣返的涉诈人员，中国政府打击犯罪的效率很高！我相信边境贸易、人员往来会逐渐恢复。”

来自缅甸妙瓦底的楠德萨伊在湄索空朗久市场的杂货店跨境打工，每天往返泰缅两国，收入200泰铢（1美元约合34泰铢）。她说家乡妙瓦底的工资只有湄索的一半，而网赌电诈园区高达500泰铢，但她拒绝参与不法行为。“如果家乡有合适的工作，我希望能回乡工作，与家人团聚。”

切实维护中国公民生命财产安全

今年1月底，中国公安部派出工作组先后赴泰国、缅甸，与两国执法部门进行多轮次会谈磋商，就进一步加强中缅泰三方执法合作，探索建立联合打击犯罪机制，共同打击电信网络诈骗、人口贩运等跨国犯罪达成共识。公安部有关负责人日前表示，本次涉诈人员的遣返行动充分显示，在中缅泰三国警方联手对妙瓦底地区电诈犯罪开展的集中打击下，工作取得重大进展，大批涉诈犯罪嫌疑人落网。

记者在泰缅边境采访时，发现手机信号非常差。正如泰国总理佩通坦介绍，泰国近期切断泰缅边境疑似诈骗窝点所在地区的电力和互联网连接并停止供应燃油，缅甸有关地区的电力消耗已减少40%。为打击电信诈骗活动，泰国军方和警方还在全国尤其是靠近缅甸的边境地区设立了5000多个检查站，以遏制人口贩卖等跨境犯罪活动。在湄索，一名检查站执勤人员告诉记者，军警会在酒店等场所加强检查，重点筛查缅甸偷渡人员。

“断电、断网之后，相关网赌电诈园区遭受打击，不少人离开妙瓦底。”达府商会主席班颇表示，受缅甸地区局势影响，湄索的边境进出口贸易总额减少了一半，目前刚恢复到每月70亿—80亿泰铢的水平。2025年1月为87.95亿泰铢，比2024年同期增加26.47%。但是近期又受到人口贩卖、电信诈骗等犯罪行为影响，湄索贸易和旅游均受到严重影响。“现在，中国政府与缅甸、泰国密切合作，全力打击跨国犯罪，有力维护了当地安全稳定和经济复苏。”班颇说。

中国公安部有关负责人表示，电信网络诈骗犯罪已成为全球打击治理难题，必须加大国际执法合作力度。中缅泰三方针对电信网络诈骗等跨国犯罪将常态化开展联合打击。公安机关还将与更多国家深化务实合作，全力解救被困人员，全力缉捕“金主”、骨干，坚决清剿电诈园区，压缩犯罪生存空间，切实维护中国公民生命财产安全。

（本报泰国湄索电）





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《 人民日报 》（ 2025年02月25日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)