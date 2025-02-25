本报马斯喀特2月24日电 （记者张志文）当地时间23日，由中国国务院新闻办公室组织的新疆民族团结进步主题宣介会在阿曼首都马斯喀特成功举办。中国社会科学院、新疆文史馆、新疆大学有关人员等组成的新疆文化交流团，全面生动地介绍了近年来新疆经济社会发展和民族团结方面取得的各项成就。

在宣介会上，交流团成员介绍了中国治理新疆的政策制度和实践经验，系统讲解了新疆经济社会各方面取得的成就，并强调中国政府高度重视新疆的发展和民族团结，新疆各族群众也正在同心协力推动当地经济社会高质量发展。

中国驻阿曼大使吕健表示，发展权是基本人权，宗教包容是文明进步的基石，反对以人权、宗教为由干涉他国内政，搞双重标准。中阿文明理念相近，应加强交流合作。

中国社会科学院学部委员、中国社会科学院边疆研究所所长邢广程表示，阿曼是中国的好伙伴，交流团希望通过本次学术交流向阿方展示一个发展的新疆、稳定的新疆、民族团结的新疆。

新疆大学新闻与传播学院副教授吐尔孙·艾拜作为长期生活和工作在新疆的学者，从新疆各族群众经济收入、生活和文化教育水平不断提升的角度，阐释了新疆的稳定发展以及在促进民族团结方面取得的成就。

新疆宗教人士依木热·吾斯曼说，新疆是多民族文化共存的地区，各族人民对团结友爱互助的追求是新疆社会稳定的坚实基础。各族人民交往交流交融是新疆社会的真实写照，和谐共处已经融入新疆各族人民的日常生活。

阿曼各界友好人士出席宣介会并与交流团成员展开深入交流。

阿中友协主席哈立德表示，阿方了解到中国在促进民族和谐相处方面的宝贵经验，认为新疆的多民族和谐相处是促进国家经济发展的积极因素。

当天早些时候，交流团还与阿曼宗教事务部和外交部有关人士进行了深入交流，双方表示将进一步加强合作。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)