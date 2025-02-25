新华社金边2月24日电 （记者吴长伟）2月24日，柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森和人民党副主席、政府首相洪玛奈在金边分别会见中共中央政治局委员、北京市委书记尹力。

尹力首先向洪森、洪玛奈转达习近平总书记、李强总理的亲切问候，表示在两国领导人战略引领下，中柬关系成为大小国家平等相待、互利共赢的典范。面对国际风云变幻，中方愿同柬方进一步加强高层往来和战略沟通，深化治党治国理论经验交流互鉴，拓展各领域务实合作，携手维护地区和平稳定、促进经济繁荣发展。北京市将积极落实两国领导人重要共识，以地方合作为中柬命运共同体建设注入新动力。

洪森、洪玛奈请尹力转达对习近平总书记、李强总理的良好祝愿，表示当前国际形势复杂演变，柬方高度重视巩固柬中铁杆友谊、增进两党两国政治互信，将坚定奉行对华友好政策，坚定支持中方核心利益，深化党际、经贸、人文、地方等各领域交流合作，共同维护世界和平与发展。

应柬埔寨人民党邀请，尹力于2月22日至24日率中共代表团访柬。其间，尹力还分别会见柬人民党中央常委、国家银行行长谢丝蕾，金边市长坤盛、暹粒省长布拉索潘等，并向西哈努克太皇纪念雕像敬献花篮，出席“你好，北京”文化交流活动，见证北京市和暹粒省文旅部门签署合作协议等。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 03 版）

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