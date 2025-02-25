新华社北京2月24日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅24日以视频方式向联合国人权理事会第五十八届会议高级别会议发表致辞。

王毅表示，习近平主席提出构建人类命运共同体重大理念和全球发展、安全、文明倡议，向世界贡献了中国方案。习近平主席指出，促进和保护人权是全人类的事业，需要大家共同努力。我们愿同各国一道，坚持正确人权观，推动改革和完善全球人权治理。

一要铭记初心使命。要坚持以人民为中心，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。要对以人权为借口干涉他国内政，置国家主权、安全和老百姓生命安危于不顾的言行坚决说不。

二要维护公平正义。要将生存权和发展权作为首要基本人权，在维护国家主权、安全和尊严的前提下，统筹兼顾个人权利和集体权利，协调增进政治、经济、社会、文化、环境、教育等各项权利。要对在人权问题上搞双重标准甚至多重标准的言行坚决说不。

三要坚持交流互鉴。要践行真正的多边主义，在平等和相互尊重基础上开展建设性的对话合作，推动建设公正合理包容的全球人权治理体系。要对将自身模式和好恶强加于人，将人权政治化、工具化、武器化的言行坚决说不。

王毅强调，中国将以人类前途为怀、以各国福祉为念，以更加积极有为的姿态参与国际人权合作，与各方共同开创全球人权事业美好的未来。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 03 版）

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