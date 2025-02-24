新华社北京2月24日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅24日以视频方式向联合国人权理事会第58届会议高级别会议发表致辞。

王毅表示，习近平主席提出构建人类命运共同体重大理念和全球发展、安全、文明倡议，向世界贡献了中国方案。习近平主席指出，促进和保护人权是全人类的事业，需要大家共同努力。我们愿同各国一道，坚持正确人权观，推动改革和完善全球人权治理。

一要铭记初心使命。要坚持以人民为中心，实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。要对以人权为借口干涉他国内政，置国家主权、安全和老百姓生命安危于不顾的言行坚决说不。

二要维护公平正义。要将生存权和发展权作为首要基本人权，在维护国家主权、安全和尊严的前提下，统筹兼顾个人权利和集体权利，协调增进政治、经济、社会、文化、环境、教育等各项权利。要对在人权问题上搞双重标准甚至多重标准的言行坚决说不。

三要坚持交流互鉴。要践行真正的多边主义，在平等和相互尊重基础上开展建设性的对话合作，推动建设公正合理包容的全球人权治理体系。要对将自身模式和好恶强加于人，将人权政治化、工具化、武器化的言行坚决说不。

王毅强调，中国将以人类前途为怀、以各国福祉为念，以更加积极有为的姿态参与国际人权合作，与各方共同开创全球人权事业美好的未来。

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