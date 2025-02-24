新华社安卡拉/莫斯科2月24日电（记者熊思浩 江宥林）俄罗斯外长拉夫罗夫24日在土耳其首都安卡拉表示，俄方愿与乌克兰、欧洲国家和其他有关各方就结束乌克兰危机进行谈判，但只有在达成令俄方满意的协议情况下，俄罗斯才会停止军事行动。

拉夫罗夫当天访问土耳其，与土外长费丹举行了闭门会谈。双方讨论了乌克兰危机以及不久前俄美两国在沙特阿拉伯会谈的情况。

在会谈结束后举行的联合记者会上，拉夫罗夫说：“只有当这些谈判产生符合俄罗斯（利益）的牢固而稳定的结果时，我们才会停止敌对行动。”

提及俄美两国日前在沙特首都利雅得举行的会谈时，拉夫罗夫说，“出现了不同观点，但我们将继续与美国同行进行讨论”。他说，俄美两国本周将举行新一轮会谈，以重启两国使馆的运作，“希望我们不会遇到人为障碍”。

费丹在记者会上重申土耳其政府推动俄乌和平谈判的承诺。他说：“我们愿意为通过谈判实现和平提供一切必要支持。”

另据俄罗斯塔斯社24日报道，拉夫罗夫当天还表示，必须就乌克兰不加入北约达成明确而可靠的协议。

本月18日，俄美两国代表团在利雅得举行会谈。美国国务院会谈结束后发表声明说，双方就解决两国间“棘手问题”和结束俄乌冲突等达成四点共识。

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