打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：将中国企业和市场拒之门外最终损害美自身利益和国际信誉

2025年02月24日21:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月24日电（记者马卓言、成欣）针对美国白宫网站2月21日发布投资政策备忘录重点进一步限制与中国的双向投资，外交部发言人林剑24日在例行记者会上答问时表示，美方发布的有关备忘录以国家安全为由，将中国列为“外国对手”，采取各种歧视性举措，强化对华双向投资限制，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

　　林剑说，美国加严对中国赴美投资的安全审查，严重打击中国企业对美投资信心，破坏的是美国自己的营商环境；加码限制美国对华投资，是人为干预美国企业自主决策，扭曲两国投资往来。美国将中国企业和中国市场拒之门外，最终损害的是美国自身的经济利益和国际信誉。

　　“中方敦促美方遵守国际投资贸易规则，尊重市场经济规律，停止将经贸问题政治化、武器化，停止损害中国的正当发展权利。中方将采取必要手段，坚决维护自身合法权益。”林剑说。

　　针对美方拟对中国造船业等相关产业采取限制措施，林剑指出，美方出于国内政治需要，滥用301调查手段，严重违背世贸规则，是对多边贸易体制的进一步破坏。

　　“我们敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误做法。”林剑说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部