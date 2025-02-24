新华社北京2月24日电（记者马卓言、成欣）针对美国白宫网站2月21日发布投资政策备忘录重点进一步限制与中国的双向投资，外交部发言人林剑24日在例行记者会上答问时表示，美方发布的有关备忘录以国家安全为由，将中国列为“外国对手”，采取各种歧视性举措，强化对华双向投资限制，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

林剑说，美国加严对中国赴美投资的安全审查，严重打击中国企业对美投资信心，破坏的是美国自己的营商环境；加码限制美国对华投资，是人为干预美国企业自主决策，扭曲两国投资往来。美国将中国企业和中国市场拒之门外，最终损害的是美国自身的经济利益和国际信誉。

“中方敦促美方遵守国际投资贸易规则，尊重市场经济规律，停止将经贸问题政治化、武器化，停止损害中国的正当发展权利。中方将采取必要手段，坚决维护自身合法权益。”林剑说。

针对美方拟对中国造船业等相关产业采取限制措施，林剑指出，美方出于国内政治需要，滥用301调查手段，严重违背世贸规则，是对多边贸易体制的进一步破坏。

“我们敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误做法。”林剑说。

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