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中国老挝高等教育展暨交流会在琅勃拉邦举行

2025年02月24日14:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月24日电 （记者孙广勇）琅勃拉邦消息：2月22日，由昆明理工大学、云南大学、云南师范大学等组成的云南高等教育代表团一行到老挝琅勃拉邦，在苏发努冯大学举行中国（云南）—老挝（琅勃拉邦）高等教育展暨交流会。

老挝教育体育部部长达拉文·吉达潘，老挝中央宣传部副部长、《人民报》总编辑万赛、老中合作委员会常务副主席赛萨纳·西提蓬，中国驻琅勃拉邦总领事张社平，中国云南赴老挝高等教育代表团团长、昆明理工大学党委书记唐家华，苏发努冯大学校长维拉·阿诺拉等老挝北部职业院校领导出席活动并讲话。

达拉文·吉达潘指出，自2009年起，老挝教育体育部与云南省教育厅签署了谅解备忘录。每年云南省教育厅都会为老挝教育发展提供大量教育援助。云南省的高校与苏发努冯大学，包括老挝国立大学，在人才培养，学术研究，文化交流等方面都有着广泛合作。值得一提的是，昆明理工大学与苏发努冯大学合作举办的孔子学院，结合老挝经济社会发展需求，开设“中文+职业技能”课程教学，拓展中文教学点，引入中文课程，举办各类具有影响力的文化交流活动等，为老挝经济社会发展，作出了重要贡献。相信，此次中老双方举行的交流会，将为老中教育合作注入新活力。

赛萨纳·西提蓬表示，中老关系已建立长期、稳定、全面的战略伙伴关系。本着“四好”（好邻居、好朋友、好同志、好伙伴）精神，在 2019年，两国最高领导人共同签署了首版《中国共产党和老挝人民革命党关于构建中老命运共同体行动计划》（简称《行动计划》），2023年又继续共同签署第二版《行动计划》，这已成为两国关系史上具有重要历史意义的重要里程碑，也为今后两国关系发展与合作结出更大硕果奠定了基础。

张社平表示，教育是国家发展的基石，高等教育的地位和作用更是前所未有地重要。在新时代中国高等教育事业取得历史性成就的大背景下，中老高等教育合作方兴未艾。此次举行的高等教育展，正是两国加强这一领域合作的一个重要体现，将为老挝各界包括青年学子打开一扇认知中国高校、学科优势、奖学金政策及未来发展机遇的窗口。

唐家华表示，中老两国友好交往历史悠久，两国人民之间的传统友谊源远流长。中老铁路开通后，两国经贸、教育等领域的合作进一步加强。云南是中老铁路的起始点，云南省委、省政府十分重视与老挝的教育交流合作。双方共同努力以教育为纽带，共筑友谊桥梁，双边教育合作取得了良好成效。中国（云南）—老挝（琅勃拉邦）高等教育展暨交流会，旨在搭建多元交流平台，促进教育信息共享，加深文化认知，了解教育需求差异，为云南与老挝的教育部门、高校、职业院校、中小学等各类教育机构提供了面对面交流的机会，有利于打破信息壁垒，建立起长期稳定的沟通渠道。

此次，中国（云南）—老挝（琅勃拉邦）高等教育展暨交流会，在中国驻琅勃拉邦总领事馆指导支持下，由云南省教育厅主办，昆明理工大学、老挝苏发努冯大学协办，苏发努冯大学孔子学院承办。在苏发努冯大学大礼堂举办的中国（云南）—老挝（琅勃拉邦）高等教育展，吸引了来自苏发努冯大学孔子学学院、经济与旅游学院、建筑学院、工程学院、语言学院、农林学院、教育学院，老挝北部金融学院、老挝北部农林学院、琅勃拉邦健康科学学院师生500余人参加。

在教育展览现场，12所云南高校各展所长，围绕学科优势、国际化办学、人才培养等方面进行了精彩展示，吸引了众多老挝学子的关注和咨询。各高校代表在展会上不仅解答了老挝学生关于专业选择、留学政策、未来发展等问题，还积极探讨未来中老高校间的合作方向，助力两国高等教育领域的深度融合。

中国（云南）—老挝（琅勃拉邦）高等教育展的成功举办，不仅加深了中老高校的互联互通，也为老挝学子提供了了解中国教育、实现留学梦想的桥梁。未来，中老教育合作将持续深化，共同培养更多具有国际视野的人才，为命运共同体建设注入源源不断的活力。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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