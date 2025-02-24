新华社柏林2月24日电 热点问答｜大选结束 德国接下来怎么走

新华社记者王自强 邰思聪 李超

当地时间24日，德国联邦议院（议会下院）选举初步结果公布。这场选举不仅刷新德国政治版图，更为欧洲政治带来新变化。那么，联盟党缘何获胜？优势政党第一时间如何表态？欧美等各方如何反应？德国接下来如何组阁？

联盟党缘何获胜

初步结果显示，以基督教民主联盟主席默茨为总理候选人的联盟党在联邦议院选举中获胜，得票率为28.6%。

德国电视一台网站评论写道：“选举的结果清楚表明，德国人希望政治发生变化。考虑到人们对现任联邦政府的灾难性评价，这并不奇怪。只有17%的人对政府工作感到满意——这是一个创纪录的负面评价。”

2月23日，在德国柏林的基督教民主联盟总部，联盟党总理候选人默茨向支持者致意。新华社记者杜哲宇摄

德国新闻电视频道网站评论说，在联邦议院选举中，不到29%的得票率并不算突出成绩，只是最低目标。虽然这好于2021年上次选举的24.1%，但仍然是联盟党历史上第二差的选举结果。此前，默茨和党内领导团队曾希望获得30%甚至35%以上的选票。

德国选择党得票率为20.8%，位居第二。德国选择党在上届选举中获得10.3%的选票，本次得票率翻倍，创下该党自2013年成立以来的最高纪录。

优势政党如何表态

默茨表示，目前最重要的是“尽快再次建立一个有行动力的政府”。他说：“外部世界不会等待我们，也不会等待持久的组阁谈判。我们现在必须快速行动，以便能够在国内做正确的事情，在欧盟再次活跃，让全世界感受到德国将再次得到可靠的治理。”

默茨还表示，德国的外交政策目标是摆脱欧洲对美国的依赖，“对我而言，绝对优先的任务是尽快加强欧洲，以便我们能够真正逐步实现摆脱对美国的依赖”。

2月23日，在德国柏林的基督教民主联盟总部，联盟党总理候选人默茨（中）在出口民调显示领先后接受祝贺。新华社记者杜哲宇摄

德国选择党总理候选人魏德尔表示愿意加入未来的执政联盟。她说：“我们的手始终为参与执政伸出……选民的意愿已得到充分反映，人们想要一个黑蓝色（指联盟党与德国选择党）的执政联盟。”

不过，《法兰克福汇报》报道，默茨此前表示：“在任何情况下，我们都不会与德国选择党进行任何对话，更不用说谈判甚至同它组建政府。”

执政联盟败选影响

组成本届执政联盟的3个政党，在此次选举中均表现不佳。以现任总理朔尔茨为总理候选人的社民党得票率为16.4%，位居第三。现任副总理哈贝克所在的绿党得票率11.6%。自民党以4.3%的得票率在主流政党中垫底。

2021年，社民党、绿党与自民党合计拿下约52%的选票，而现在还不到33%。社民党作为德国现存历史最悠久的政党，此次得票率相较于2021年的25.7%下降逾9个百分点。自民党在本次选举跌破5%，无缘进入议会。绿党的得票率也由上次的14.7%下降约3个百分点。

朔尔茨说，对社民党而言，这是一个苦涩的选举结果，自己对此次失败负有责任。社民党联合主席克林贝尔表示，本次选举是一个“分水岭”，社民党必须启动代际更替，纲领方面也将重新定位。

自民党主席、前财政部长林德纳在投票结束后接受采访称，如果自民党得票率低于5%，他就退出政坛。随着计票结果揭晓，他在社交媒体上写道：“联邦议院选举带给自民党的是失败……现在我就要退出政坛了。”

各方如何反应

美国总统特朗普、包括法国总统马克龙在内的欧洲多国领导人、乌克兰总统泽连斯基、北约秘书长吕特第一时间发声，祝贺联盟党胜选。

特朗普称，德国人民“厌倦了毫无常识的议程，尤其是在能源和移民问题上”。

2月23日，在德国柏林的基督教民主联盟总部，支持者等待计票结果出炉。新华社记者杜哲宇摄

马克龙说，他刚与默茨通话，也与朔尔茨进行了交流。“在这个充满不确定性的时刻”，法德需要团结，为“建立一个强大而有主权的欧洲”共同努力。

泽连斯基称，“欧洲必须能够保卫自己”，期待继续同德国共同努力，“为乌克兰带来真正的和平，并加强欧洲”。

吕特称，欧洲加大国防开支至关重要，德国领导力将发挥关键作用。

接下来如何组阁

选举结果公布后，德国总统根据各政党的议席分布，通常会提名赢到最多席位的政党领导人作为总理候选人。然而，候选人所在政党获得最多议席，并不意味着就能自动成为总理，而是必须争取议会过半数议员的支持。因此，优势政党需要与其他政党进行联合谈判。

2月23日，在德国北莱茵－威斯特法伦州阿恩斯贝格，德国联盟党总理候选人默茨在一处投票站投票。新华社记者张帆摄

组阁谈判是整个过程的核心阶段，各党派围绕政策、权力分配和未来施政方向进行磋商。谈判旨在制定详细的联合协议，该协议是未来几年政府执政的纲领性文件；同时，各方会协商如何分配内阁部长职位。在此期间，现任总理朔尔茨将继续任职。

联合协议达成后，联邦议院将举行总理选举。总理当选后，将根据联合协议提名各部部长，随后由总统正式任命。新政府成员在议会宣誓就职后，标志着新一届政府正式开始履职。

(责编：崔译戈、张悦)