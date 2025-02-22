新华社约翰内斯堡2月21日电 当地时间2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡出席二十国集团外长会期间同世界贸易组织总干事伊维拉交流。

王毅表示，中国是联合国创始会员国，是现行国际秩序的坚定维护者。我们践行真正的多边主义，坚定支持以联合国为核心的国际体系，以世界贸易组织为核心的自由贸易体制。当前单边主义、保护主义盛行，但经济全球化大势不可逆转。各方应共同促进贸易自由化、便利化，推动全球经济加快复苏。中方将继续支持总干事女士推进世贸组织改革，倾听全球南方国家呼声，顺应时代进步潮流。中国坚持自身作为发展中国家的定位，但从不回避国际责任，我们将继续履行应尽义务，展现大国担当。

伊维拉表示，在世界乱局中，中国朝着正确方向迈进，提前实现联合国减贫目标，工业化快速推进，教育成果令人瞩目。中国的成功为广大发展中国家树立了样板、提供了借鉴。世贸组织高度赞赏中方秉持对话协商原则，以成熟理性方式通过多边机制解决贸易争端，希望在推进世贸组织改革中继续得到中方有力支持。

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