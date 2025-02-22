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王毅会见印度外长苏杰生

2025年02月22日06:00 | 来源：新华网
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　　新华社约翰内斯堡2月21日电 当地时间2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡会见印度外长苏杰生。

　　王毅说，去年，习近平主席同莫迪总理在喀山成功会晤，确定了双边关系改善发展的大方向。双方一致同意，中印作为两大文明古国和两个相邻大国，应相互信任、相互支持、相互成就。两国各层级交往有序恢复，边界问题特别代表就妥善处理具体分歧达成共识。中印恢复互信、实现合作共赢符合两国人民共同期待。双方要以两国领导人共识为根本遵循，确保双边关系始终走在正确的轨道上。中方愿同印方一道，规划好两国建交75周年纪念活动，为双边关系发展注入新动力。

　　苏杰生表示，莫迪总理同习近平主席喀山会晤为印中重建双边关系提供了重要指引。双方各领域交往逐步恢复，取得显著成效。印中建立互信符合双方利益，印方珍视来之不易的双边关系改善成果，愿同中方加快恢复合作机制，增进人文交流，便利人员往来，共同维护边境地区和平安宁。当今世界面临分裂极化风险，印中同为二十国集团、上合组织、金砖机制成员，加强国际协作尤其重要，印方愿同中方就此加强沟通协调。

(责编：白宇、卫嘉)

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