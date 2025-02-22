外交部——

本报北京2月21日电 （记者赵益普）外交部发言人郭嘉昆21日表示，中方正在加紧推进上海合作组织主席国各项工作，致力于主办一届友好、团结、成果丰硕的上合组织峰会，与各方一道，引领上合组织进入更加团结、更重协作、更富活力、更有作为的高质量发展新阶段。

当日例行记者会上，有记者问：去年7月以来，上海合作组织进入“中国时间”，发言人能否介绍中方接任上合组织轮值主席国以来做了哪些工作？接下来还有哪些计划？

郭嘉昆表示，中方接任上合组织主席国以来，以习近平主席提出的建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的上合组织共同家园为指引，践行“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”的主席国口号，推动上合组织在政治安全、经贸人文、机制建设等领域深化合作。

郭嘉昆说，中方先后主办上合组织地区反恐怖机构理事会会议、边防部门负责人会议、联合反恐演习等，进一步加强成员国安全合作与互信；举办职工技能大赛、电商直播活动、出版产业大会等，推动务实合作走深走实；举办智库论坛、青年交流营、昆明国际马拉松赛和妇女论坛等，促进各国民众相知相亲。特别是围绕“上合组织可持续发展年”主题，中方主办了绿色发展以及减贫、环保信息共享、绿色低碳技术等多项培训活动，聚焦发展动能推陈出新，以实实在在的成果惠及地区各国和人民。下阶段，除各领域部长级会议外，中方还将主办政党交流论坛、全球治理圆桌对话、青年创新创业大赛、电影节、电视节、艺术节等一系列丰富多彩的活动。

他说，上合组织峰会是全年活动的最高潮。届时，上合组织国家领导人将再次聚首中国，共商未来发展合作大计。中方正在加紧推进主席国各项工作，致力于主办一届友好、团结、成果丰硕的盛会，与各方一道，引领上合组织进入更加团结、更重协作、更富活力、更有作为的高质量发展新阶段。

《 人民日报 》（ 2025年02月22日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)