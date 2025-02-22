卢 琦

中国取得的荒漠化防治成就是中国人民智慧和汗水的结晶，是生态文明建设的重要成果，也是对全球生态环境和全人类福祉的巨大贡献

2024年11月底，环绕塔克拉玛干沙漠边缘全长3046公里的绿色阻沙防护带实现全面锁边“合龙”，这是中国治沙的最新成就。荒漠化被称为“地球癌症”，是全球生态领域的热点和难点问题。中国是世界上遭受荒漠化危害最严重的国家之一。通过积极推进“三北”防护林体系建设、退耕还林还草、沙化土地封禁保护修复等重点生态工程，中国在防沙治沙领域取得了举世瞩目的成就，为全球荒漠化治理贡献了中国智慧和中国方案。

作为中国第三代治沙人，我曾参与“三北”工程攻坚战关键技术研发、中国西部适应气候变化的可持续土地管理、戈壁生态系统长期定位观测研究等多个项目。2007年，中国科学家首次对库姆塔格沙漠进行综合性科学考察。前期准备过程中，我多次组织开展探路式考察和周边调研，助力科考揭开中国唯一“羽毛状沙丘”的神秘面纱。对治沙人而言，夜宿沙漠、车辆被困是常事，每一步都充满了机遇与挑战，都凝聚着对荒漠化防治事业的热爱与执着。

中国防沙治沙成绩斐然，不断书写“绿色奇迹”，荒漠化防治呈现出整体好转、改善加速的良好态势。截至目前，中国53%的可治理沙化土地已得到有效治理，沙化土地面积净减少6500万亩，在全球率先实现土地退化“零增长”、荒漠化和沙化土地“双缩减”。在长期实践中，中国的荒漠化防治研究从“一穷二白”发展成较为完整的科学体系。治沙就像中医问诊号脉，做到了“一沙一方”。中国的防沙治沙工作始终秉持系统治理、综合治理、全域治理理念，针对不同地区的情况，陆续打造出河北塞罕坝、内蒙古磴口和库布其、宁夏中卫沙坡头、新疆柯柯牙等一批治沙样板。从人工栽树到机器人种树，从“草方格”固沙到机械自动铺设沙障，从“五带一体”铁路治沙技术体系，到探索荒漠地区无人机飞播造林种草，科技创新助力中国防沙治沙事业构筑起“绿色万里长城”。

荒漠化防治是一项全球行动。中国积极参与全球荒漠化治理，广泛开展国际合作，推动中国智慧走向世界、造福全球。中国总结出100多项具有中国特色的荒漠化防治技术，一些技术已在40多个国家和地区得到推广和应用。中国以政府主导、科技支撑、工程带动和榜样激励等全方位综合防治机制为框架的防沙治沙方案，为实现2030年全球土地退化零增长目标贡献力量。

2024年12月，我参加了在沙特阿拉伯利雅得举行的《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会。大会特别设立中国馆，中国首次在境外对荒漠化防治和“三北”工程攻坚战进行展示宣介。中国最新的防沙治沙技术成果吸引众多与会者的关注，他们纷纷表示，希望借鉴中国的治沙经验、技术和方法。

中国已成为全球增绿贡献最大的国家和防沙治沙国际典范。《联合国防治荒漠化公约》秘书处两次授予中国“防治荒漠化杰出贡献奖”，称赞“世界荒漠化防治看中国”。联合国环境规划署授予“三北”工程“全球500佳”奖章。2024年12月，联合国环境规划署首次将“地球卫士奖”中的“科学与创新奖”授予中国科学家，高度肯定中国扭转土地退化趋势、减少沙化面积的努力。

中国取得的荒漠化防治成就是中国人民智慧和汗水的结晶，是生态文明建设的重要成果，也是对全球生态环境和全人类福祉的巨大贡献。中国的防沙治沙事业正以前所未有的速度和规模推进，为建设一个绿色发展、和谐共生的未来贡献力量。

（作者为联合国“地球卫士奖”获得者、中国林业科学研究院首席科学家、三北工程研究院院长）

《 人民日报 》（ 2025年02月22日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)