鲁班工坊着眼所在国实际，培养当地经济社会发展急需人才——

本报记者 孙广勇 沈小晓 谢亚宏

泰国鲁班工坊学生参加自动化生产线实训。

本报记者 孙广勇摄

埃塞俄比亚鲁班工坊教师马哈丽特（左二）在实训室内授课。

本报记者 沈小晓摄

塞尔维亚鲁班工坊中方教师（左一）正在讲授中式烹饪课。

塞尔维亚鲁班工坊供图

自2016年第一家鲁班工坊在泰国揭牌运营以来，中国在全球29个国家开设了30多家鲁班工坊，累计参与学历教育的学生超万人，实施职业培训超过2.2万人次。鲁班工坊为国际职业教育交流合作搭建了平台，在弘扬工匠精神、共享中国职业教育经验的同时，架起了促进人文交流、民心相通的桥梁。

近日，本报记者探访了位于泰国、埃塞俄比亚和塞尔维亚的3家鲁班工坊，见证鲁班工坊着眼所在国实际，为当地培养经济社会发展急需人才的故事。

泰国鲁班工坊——

“为泰国青年带来就业与发展的新机遇”

申请指令、发动火车、启动控制系统、轻推操纵杆，屏幕上的火车缓缓驶出车库，路边的铁轨、桥梁等不断闪现……走进泰国鲁班工坊铁院中心，记者看到学生们正坐在高速铁路列车模拟驾驶控制台前，在老师的指导下学习驾驶技术。

“有机会沉浸式体验高铁驾驶，我感到很兴奋。”学生颂奇对记者表示，与视频模拟和线上演示不同，直观地在各类设备上操作有助于将课堂的知识更好应用到实践中。

泰国鲁班工坊由泰国大城技术学院和天津渤海职业技术学院于2016年合作设立，是中国境外第一家鲁班工坊，拥有仿生机器人学习体验区、自动化生产线教学区等15个教学实践区，开设机电一体化、物联网技术、新能源汽车技术和机械制造及自动化等4个专业。2018年，为助力泰国培养本土化高铁类专业技术技能人才，泰国鲁班工坊成立铁院中心，开设高铁动车组检修技术、高铁铁道信号自动控制专业。该中心不仅面向泰国大城技术学院学生授课，也为外校学生以及东盟其他国家学生提供短期学习机会。泰国鲁班工坊采取“学历教育+职业培训”方式，开设的6个专业全部通过泰国职业教育委员会评审，纳入国民教育体系，学生完成学业后可获得教育行政主管部门认可的学历。

“鲁班工坊的教学设备非常先进，在老师的指导帮助下，我们的实操能力得到了提升。”曾在泰国鲁班工坊高铁铁道信号自动控制专业学习的学生沃拉婉表示，高铁技术在泰国是热门话题，她曾赴天津铁道职业技术学院学习一年。“在天津，我学习了高铁驾驶、信号控制、列车检修等技术，极大开阔了我的视野。”沃拉婉说。

在鲁班工坊结业后，沃拉婉进入曼谷先皇技术学院深造，选择了与轨道交通专业相关的机械工程专业。“鲁班工坊的学习经历给了我启发，我希望未来能成为一名高铁技术人员，助力泰国高铁事业的发展。”沃拉婉说。

“成立以来，泰国鲁班工坊为泰国培养了超过1800名职业技能人才，为推动泰国职业教育现代化作出了贡献。”泰国大城技术学院院长玛尤丽表示，有鲁班工坊学习经历的学生成为合格技术人才，受到企业雇主的一致好评，“鲁班工坊为泰国青年带来就业与发展的新机遇”。泰国职业教育委员会前秘书长塔努表示，泰国鲁班工坊开设的专业符合泰国经济社会发展对高素质技能人才的需求，将助力泰国工业化进程。

埃塞俄比亚鲁班工坊——

“成为东非地区人才培养与能力建设的重要基地”

赫诺克是埃塞俄比亚金比理工学院建筑电气专业的大三学生。2024年6月，赫诺克代表埃塞俄比亚参加了在中国重庆举办的第二届“一带一路”国际技能大赛。参赛前，他专门在埃塞俄比亚鲁班工坊进行了有关电气装置的系统化培训。最终，在与全球众多技能精英的同场竞技中，他取得了非洲地区参赛选手的最好名次。

“我取得的成绩离不开在埃塞俄比亚鲁班工坊接受的专业培训。”赫诺克说，比赛结束后他继续在埃塞俄比亚鲁班工坊学习工业机器人技术和机电一体化技术课程，并担任技术助教，帮助和指导其他学生。

埃塞俄比亚鲁班工坊由埃塞俄比亚联邦职业技术培训学院和天津职业技术师范大学合办，于2021年揭牌运营，聚焦工业传感器、机电一体化、工业控制和工业机器人4个方向。据埃塞俄比亚鲁班工坊中方负责人江绛介绍，鲁班工坊课程对接埃塞俄比亚职业教育大纲标准，不仅为师生提供本土化实操课程，也为当地相关领域企业员工提供技能培训。自成立以来，已有1600多名学生通过鲁班工坊的培训，走向本土或国际企业岗位。

埃塞俄比亚鲁班工坊致力于培养现代工业发展需要的技术人才和本土师资力量，已被非盟确定为面向全非洲的高素质技能人才培训中心，成为埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达等国10余所职业院校培养高水平师资的基地。

马哈丽特曾在埃塞俄比亚鲁班工坊学习，如今她已成为鲁班工坊的骨干教师。她表示，自己是非中教育合作的受益者。“我学习的是电气自动化控制技术。鲁班工坊有先进的技术和设备，帮助我提高了技能水平，也为我提供了平台，可以将知识传授给学生、分享给其他老师。”马哈丽特说。

“我们希望充分利用鲁班工坊这一平台，为当地培养更多技术技能人才。”埃塞俄比亚劳动与技能部官员阿贝贝·阿勒迈耶胡·盖舒说。埃塞俄比亚联邦职业技术培训学院副院长哈夫托姆·加布雷格齐亚贝尔认为，“埃塞俄比亚鲁班工坊成为东非地区人才培养与能力建设的重要基地”，帮助更多非洲年轻人实现高质量就业。

塞尔维亚鲁班工坊——

“为青年走近彼此、拓展职业技能提供新平台”

在塞尔维亚贝尔格莱德应用技术学院的烹饪教室内，学生马特正准备制作一道回锅肉。“在中国老师的指导下，我学会了中餐刀法，已经可以熟练地将五花肉切片了。”马特向记者介绍，“经过在塞尔维亚鲁班工坊的学习，我发现中式烹饪十分有趣。我会努力精进技能，将所学的技巧应用到实际烹饪中。”

2019年7月，浙江旅游职业学院与贝尔格莱德应用技术学院合作共建中塞旅游学院，开展以“中文+中式烹饪”为特色的教学课程。2022年8月，中塞旅游学院被认定为“塞尔维亚鲁班工坊”。2023年5月，塞尔维亚鲁班工坊在贝尔格莱德正式揭牌。

2024年5月，马特与20多名同学一起前往中国，在浙江旅游职业学院进行了为期一个月的中式烹饪技能培训和中国文化体验活动。其间，学校为这些学生开展了中式烹调师初级工职业技能等级认定。带队的贝尔格莱德应用技术学院厨艺教师米洛什·兹尔尼奇表示，这是该院自成立以来首次选派学生赴华培训，学生们学习了冷菜、烹调工艺、面点、糖艺、食品雕刻等专业技能课程，进一步理解了中餐文化，收获和感受超出预期。

塞尔维亚鲁班工坊院长程礼安介绍，塞尔维亚鲁班工坊成立以来，中方一直选派专任教师开展教学和管理工作，开设了中式烹饪、旅游中文等课程，已为当地培养旅游职业人才170多人。目前，中式烹饪课程已通过塞尔维亚教育部认定，并以公共选修课的形式正式纳入人才培养方案。

随着中国文化在塞尔维亚越来越受欢迎，塞尔维亚鲁班工坊与当地酒店和餐饮企业合作设立“中式烹饪技能海外培训基地”，吸引优秀塞方学生到合作企业实训实习。塞尔维亚鲁班工坊还面向当地普通民众开展烹饪类的社会培训、赴当地高中开展中式烹饪交流、举办中文日活动等。

“塞尔维亚鲁班工坊促进了塞中两国旅游、教育领域的交流，成为塞中务实合作取得丰硕成果的例证。”贝尔格莱德应用技术学院下属的酒店管理学院院长萨沙表示，“塞尔维亚鲁班工坊为青年走近彼此、拓展职业技能提供新平台、创造更多机遇。”

“期待塞尔维亚鲁班工坊在教育、文化领域发挥更多作用，深入推进塞中两国教育合作和人文交流。”塞尔维亚教育部部长助理米娜·齐罗耶维奇说。

《 人民日报 》（ 2025年02月22日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)