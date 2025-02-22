新华社约翰内斯堡2月21日电 当地时间2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡出席二十国集团外长会后会见南非外长拉莫拉。

王毅祝贺南非成功举办此次二十国集团外长会，表示南非担任二十国集团主席国，代表非洲向世界发出强有力声音，展现了国际政治经济格局的历史性变化，具有重要标志性意义。面对多边主义遭受冲击、单边霸凌和保护主义横行，本次外长会聚焦“团结、平等、可持续”主题，反映了大多数国家特别是全球南方的共同愿望。中方坚定支持南非履行主席国职责，为全球治理留下“非洲印记”。南非是有着重要影响的非洲大国，发展潜力巨大。中方愿同南非进一步加强互利合作，加快各自发展振兴，携手增强全球南方国家尤其是非洲国家在国际议程中的发言权和代表性。

拉莫拉表示，感谢中方对南非担任二十国集团主席国的有力支持。当前国际局势动荡不靖，南非愿同中方密切协调配合，维护全球南方国家的共同利益。很高兴南中互利合作取得积极成果，期待双方进一步深化经贸、基础设施、能源、新兴产业等各领域务实合作，欢迎中国加大对南投资，助力南非加快工业化进程，实现多元化发展。

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