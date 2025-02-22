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王毅会见安哥拉外长安东尼奥

2025年02月22日00:05 | 来源：新华网
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新华社约翰内斯堡2月21日电 当地时间2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡应约会见安哥拉外长安东尼奥。

王毅表示，中安在反帝反殖斗争中并肩作战，在发展振兴事业中携手前行。事实证明，中安友好合作助力安国家重建和经济恢复，为安哥拉人民带来实实在在的利益。双方应珍惜传统友谊，增进理解互信。中方祝贺安哥拉担任非盟轮值主席国。中国从不在非洲谋取私利，从不干涉非洲国家内政，一贯坚定支持非洲一体化，致力于同非洲各国保持良好关系。中非全方位合作不仅有效帮助非洲加快发展，也带动国际社会更加重视并加大对非投入。非洲的兄弟姐妹最了解，谁才是非洲真正的朋友。在非洲未来发展进程中，中国将继续是非洲最真诚可靠的伙伴。

安东尼奥表示，去年，洛伦索总统对中国进行国事访问，同习近平主席成功会晤，推动安中务实合作取得新成果，为两国人民带来重要福祉。感谢中方为安经济社会发展提供的宝贵支持，感谢中国企业为安国家建设作出的重要贡献。安方愿同中方拓展经贸、投资、金融、能源等各领域合作，并在涉及中方核心利益问题上坚定同中方站在一起。安哥拉愿以担任非盟轮值主席国为契机，同中方加强沟通协调，深化非中合作，增强非洲团结。

(责编：卫嘉、白宇)

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