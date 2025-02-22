新华社约翰内斯堡2月21日电 当地时间2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡会见阿尔及利亚外长阿塔夫。

王毅表示，阿尔及利亚是具有重要影响的非洲大国，当年为中国恢复联合国合法席位作出特殊贡献。中阿传统友谊深厚，务实合作成果丰硕，双方打造了“上天入地”的全方位合作格局。中方高度重视中阿关系，支持阿尔及利亚加快发展振兴，在国际和地区事务中发挥更加重要作用。我们愿同阿方巩固政治互信，继续支持彼此维护各自核心利益，深化各领域合作，共同维护全球南方国家正当权益，推进平等有序的世界多极化。

阿塔夫表示，阿中有着相似历史遭遇、共同价值理念，两国友谊留下许多珍贵的历史记忆。阿方坚定支持中华人民共和国恢复在联合国合法席位，反对以人权等为借口干涉别国内政，也感谢中方在阿方需要时始终同我们站在一起。2023年，特本总统成功访华并同习近平主席达成重要共识，为阿中关系发展注入新的动力。当前，阿中务实合作亮点纷呈，步入快车道。阿中经贸联委会会议成功召开，中国成为阿尔及利亚第一大贸易伙伴。欢迎中国加大对阿投资，愿同中方携手落实好中阿务实合作“八大共同行动”，深化各领域特别是新兴产业合作，造福两国人民。

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