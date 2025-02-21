打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅展望二十国集团合作目标

2025年02月21日22:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社约翰内斯堡2月21日电　当地时间2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡继续出席二十国集团外长会。王毅结合峰会“团结、平等、可持续”主题，就二十国集团下阶段合作目标提出中方建议。

　　一是以“团结”筑牢二十国集团合作之基。坚持求同存异、聚同化异，不搞分裂对立，反对集团对抗。大国应发挥表率作用，推动全球经济治理体系改革，提升全球南方代表性和话语权。合力建设开放型世界经济，共同反对单边主义、保护主义，推动经济全球化朝着更加普惠包容的方向发展。

　　二是以“平等”赋能二十国集团前行之路。坚持共商共建共享，视彼此为伙伴而非对手，视彼此的发展为机遇而非挑战。中方支持南非设立“人工智能”任务组，支持举办非洲人工智能全球峰会，欢迎各方来华出席2025年世界人工智能大会，欢迎更多国家和国际组织参与“开放科学国际合作倡议”。

　　三是以“可持续发展”开辟二十国集团新前景。继续将发展议题置于二十国集团议程优先位置，把多边主义精神转化为可持续发展的具体行动。中方支持减灾、债务可持续性、公正能源转型、关键矿产等优先领域合作，探讨降低发展中国家融资成本，按照“共同行动、公平负担”原则，帮助发展中国家减轻债务负担。

　　王毅表示，非洲正在经历新的觉醒。二十国集团要动员更多发展资源，支持全球发展行动协同增效，同非洲开展工业化、基础设施、绿色矿产等领域合作，加快走现代化之路。中国正在同非洲伙伴一道，全方位推进现代化“十大伙伴行动”，愿继续以二十国集团合作赋能非洲发展，实现共同繁荣进步！

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部