新华社约翰内斯堡2月21日电 当地时间2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡继续出席二十国集团外长会。王毅结合峰会“团结、平等、可持续”主题，就二十国集团下阶段合作目标提出中方建议。

一是以“团结”筑牢二十国集团合作之基。坚持求同存异、聚同化异，不搞分裂对立，反对集团对抗。大国应发挥表率作用，推动全球经济治理体系改革，提升全球南方代表性和话语权。合力建设开放型世界经济，共同反对单边主义、保护主义，推动经济全球化朝着更加普惠包容的方向发展。

二是以“平等”赋能二十国集团前行之路。坚持共商共建共享，视彼此为伙伴而非对手，视彼此的发展为机遇而非挑战。中方支持南非设立“人工智能”任务组，支持举办非洲人工智能全球峰会，欢迎各方来华出席2025年世界人工智能大会，欢迎更多国家和国际组织参与“开放科学国际合作倡议”。

三是以“可持续发展”开辟二十国集团新前景。继续将发展议题置于二十国集团议程优先位置，把多边主义精神转化为可持续发展的具体行动。中方支持减灾、债务可持续性、公正能源转型、关键矿产等优先领域合作，探讨降低发展中国家融资成本，按照“共同行动、公平负担”原则，帮助发展中国家减轻债务负担。

王毅表示，非洲正在经历新的觉醒。二十国集团要动员更多发展资源，支持全球发展行动协同增效，同非洲开展工业化、基础设施、绿色矿产等领域合作，加快走现代化之路。中国正在同非洲伙伴一道，全方位推进现代化“十大伙伴行动”，愿继续以二十国集团合作赋能非洲发展，实现共同繁荣进步！

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