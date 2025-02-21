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王毅在二十国集团外长会关于“2025年二十国集团合作目标”议题的发言（全文）

2025年02月21日20:43 | 来源：新华网
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新华社约翰内斯堡2月21日电

成为推动历史进步的动力

——在二十国集团外长会关于“2025年二十国集团合作目标”议题的发言

中共中央政治局委员 中华人民共和国外交部长 王毅

2025年2月21日 南非约翰内斯堡

尊敬的拉莫拉外长，各位同事：

今天的会议聚焦二十国集团合作，相信在南非主席国带领下，二十国集团将迈出新步伐，收获新成果。

习近平主席在里约峰会上指出，二十国集团应该做完善全球治理、推动历史进步的力量。站在新的起点上，中方愿同各方一道，落实南非提出的“团结、平等、可持续”主题，开启二十国集团合作新篇章，携手建设一个共同发展的公正世界。

第一，我们要以“团结”筑牢二十国集团合作之基。拉马福萨总统说过，团结合作是人类发展的关键，也是二十国集团的初心。我们要坚持求同存异、聚同化异，不搞分裂对立，反对集团对抗。今年是联合国成立80周年，世界贸易组织成立30周年，全球经济治理改革进入关键年份。大国应发挥表率作用，推动全球经济治理体系改革，提升“全球南方”代表性和话语权。我们要合力建设开放型世界经济，共同反对单边主义、保护主义，推动经济全球化朝着更加普惠包容的方向发展。

第二，我们要以“平等”赋能二十国集团前行之路。平等协商、互利共赢，是二十国集团的鲜明特色，也是完善全球治理的重要路径。二十国集团要坚持共商共建共享，视彼此的发展为机遇而非挑战，把彼此作为伙伴而非对手。当前科技革命加速发展，机遇和风险并存。中方支持南非设立“人工智能”任务组，支持举办非洲人工智能全球峰会，欢迎大家来华出席2025年世界人工智能大会。中方同巴西、南非、非盟共同提出了“开放科学国际合作倡议”，欢迎更多国家和国际组织参与。

第三，我们要以“可持续发展”开辟二十国集团新前景。要继续将发展议题置于二十国集团优先位置，把多边主义精神转化为可持续发展的具体行动。习近平主席在里约峰会上提出了中方支持全球发展八项行动，倡导二十国集团做支持可持续发展的行动派、实干家。中方将积极参与南非新设的“包容性增长”“粮食安全”两个任务组，支持减灾、债务可持续性、公正能源转型、关键矿产等优先领域合作。中方愿同各方探讨降低发展中国家融资成本，积极参与“资金成本委员会”工作，按照“共同行动、公平负担”原则，帮助发展中国家减轻债务负担。

各位同事，

非洲正在经历新的觉醒。二十国集团要以南非担任主席国为契机，动员更多发展资源，支持全球发展行动协同增效，同非洲开展工业化、基础设施、绿色矿产等领域合作，加快走上现代化之路。

2016年中方举办杭州峰会期间，通过了《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》。当前，我们正在同非洲伙伴一道，全方位推进现代化“十大伙伴行动”。中方愿同各方一道，继续以二十国集团合作赋能非洲发展，实现共同繁荣进步！

谢谢大家。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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