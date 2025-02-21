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中国旅游成为全球软实力峰会热点话题

2025年02月21日16:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦2月21日电 （徐量）2025全球软实力峰会近日在英国伦敦召开，会上同时公布《2025年全球软实力指数报告》。

该报告由英国“品牌金融”咨询公司制定并发布。报告显示，在对联合国193个会员国的软实力排名中，中国软实力快速上升，由去年的第三升至第二，美国位列第一，英国、日本和德国分列第三至第五名。报告表明，2024年以来，中国在构成国家软实力的8项支柱指标中的的6项，以及35个国家品牌形象要素中的大部分内容上均实现显著增长。

报告表示，中国软实力的显著增长凸显了中国政府重视软实力建设所取得的成就，尤其得益于中国近几年大力推动实施的共建“一带一路”倡议、重视可持续发展道路、中国企业品牌在国际上影响力的增长和疫情之后中国入境游热的兴起等。

入境游人数和体验度作为国家软实力8个支柱指标之一的“文化和遗产”的最主要体现，越来越受到各国的重视。此次峰会专门设立了“旅游体现出的国家吸引力”研讨分会。

中国驻伦敦旅游办主任张力应邀作“中国旅游和中国式现代化”的演讲，介绍了中国旅游业的发展历程和发展前景，特别推介了中国政府推出的促进入境游高质量发展的便利化政策措施。张力在现场接受采访中指出：“目前中国在文旅板块累积的一些成绩，不仅是我国文化遗产穿越时空、历久弥新的写照，更是中国在全球舞台上书写中国文化自信的篇章；中国正张开双臂热情欢迎全球朋友来深度体验，亲自感悟中华之美。”

(责编：曹欣悦、杨牧)

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