人民网内罗毕2月15日电 （记者黄炜鑫、通讯员林清如）肯尼亚埃格顿大学孔子学院日前赴布鲁克豪斯国际学校、狮子小学、卡巴拉克大学等多所学校举办“春节校园行”系列文化体验活动，吸引当地师生数千人参与，在肯尼亚校园掀起“中国年”文化热潮。

埃格顿大学春节体验活动。埃格顿大学孔子学院供图

活动现场，传统歌舞、太极表演、书法体验、互动游戏、美食品鉴等丰富多彩的活动为当地学校师生带来了一场别开生面的新春文化盛宴，现场一派欢乐祥和的气氛。通过视听盛宴与沉浸式互动，让师生们感受中华文化的深厚底蕴。

布鲁克豪斯学校中国剪纸展示。埃格顿大学孔子学院供图

卡巴拉克大学副校长罗纳德·切普基洛特表达了对中国优秀传统文化的赞赏和对与中方高校深化语言文化交流合作的期待。狮子小学校长樊努尔·艾穆卜西以他两赴中国访问的经历，勉励学生学好中文，多了解丰富多元的中国文化，做肯中文化交融的使者。

卡巴拉克大学春节体验活动。埃格顿大学孔子学院供图

从校园礼堂到教学课堂，春节活动不仅带来欢笑与感动，更播撒下文化互鉴的种子。“此次春节活动不仅是一场难忘的文化盛宴，更拓宽了我对中华文化的认知。期待未来能有更多此类活动，架起文化交流的桥梁。”来自卡巴拉克大学的学生布莱恩·姆亘亚激动地说。

卡巴拉克大学春节体验活动。埃格顿大学孔子学院供图

春节的红灯笼映照着中肯文化的交相辉映，欢歌笑语中，两国人民的心越靠越近。埃格顿大学孔子学院中方院长刘玉涛表示，孔院未来将持续创新形式，以文化为纽带，推动中国优秀文化在肯尼亚校园蔚然成风，搭建起中非友谊的坚固桥梁。

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