新华社约翰内斯堡2月20日电 当地时间2月20日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡出席二十国集团外长会。南非外长拉莫拉主持会议。二十国集团各成员和嘉宾国外长、联合国副秘书长等国际组织负责人与会。

王毅说，当今国际形势变乱交织，地区冲突动荡频发，全球安全赤字有增无减。二十国集团有必要重温里约热内卢峰会共识，共同做维护世界和平稳定的力量，携手构建一个更加安全的世界。

王毅就此提出中方建议：一是共同做世界和平的守护者。二是共同做普遍安全的缔造者。三是共同做多边主义的捍卫者。

关于乌克兰危机，王毅指出，最近和谈的呼声不断上升，和平的窗口正在开启。尽管各方立场不尽一致，复杂问题难有简单解决办法，但对话总比对抗好，和谈总比打仗好。中国始终主张危机尽早和平解决，始终按照习近平主席提出的“四个应该”积极劝和促谈。中方支持一切致力于和平的努力，包括最近美俄达成的共识，期待各当事方能够找到照顾彼此关切、可持续和持久的解决方案。中方愿根据当事方的要求，考虑国际社会尤其是全球南方国家的关切，为危机政治解决继续发挥建设性作用。

关于当前中东局势，王毅表示，加沙停火协议必须得到连续有效执行。“巴人治巴”是加沙战后治理应当坚持的重要原则，“两国方案”是唯一可行的解决方案。巴勒斯坦问题不能再次被边缘化。国际社会应尊重叙利亚人民的选择，同时要严防极端势力在叙流窜坐大，不能让暴恐分子在叙有容身之地。

王毅强调，今年是二十国集团的“非洲时刻”。我们应该倾听非洲声音，重视非洲关切，支持非洲行动，为非洲的和平与发展做出更大贡献。中方坚定支持非洲人民自主解决非洲问题，反对外部势力干涉非洲国家内政，相信非洲人民有智慧、有能力、也有权利处理好自己的事情，非盟“消弭枪声”目标一定能够实现。

会议期间，王毅还分别会见了俄罗斯、沙特、土耳其等各国外长。

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