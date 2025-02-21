德国政商界人士近日纷纷表示，一旦美国对进口汽车征收25%左右的关税，将严重冲击德国经济和就业，加剧美国国内通货膨胀压力，破坏全球贸易秩序。

2023年9月5日，在德国慕尼黑，人们在德国国际汽车及智慧出行博览会的宝马展区参观。新华社记者任鹏飞摄

德国和美国汽车产业往来密切。德国大众、宝马等汽车制造商长期在美投资建厂，深度融入美国市场。

面对美方可能针对进口汽车实施新的关税政策，德国副总理兼经济部长罗伯特·哈贝克表示，德国和欧盟必须尽全力阻止贸易争端恶化，防止“关税螺旋”严重冲击欧美贸易关系。他说，欧盟委员会正与成员国密切协商，争取通过谈判避免美方新关税政策落地，“但必须明确的是，如果谈判未能达成共识，欧盟已做好准备，将采取必要措施捍卫自身利益”。

2024年4月23日，人们在德国汉诺威工博会上参观一款无人驾驶汽车。新华社记者任鹏飞摄

德国汽车工业协会强烈反对美国政府计划中的关税措施。这一协会表示，相关措施不仅冲击德国汽车行业，也将伤及美国本土汽车市场。协会主席希尔德加德·穆勒指出，德国汽车制造商在美国深耕多年，不仅创造大量就业岗位，还助力美国成为全球汽车出口的重要枢纽。目前，德国车企在美雇用约13.8万名员工，涵盖整车制造及供应链体系，为当地经济和产业发展作出了重要贡献。

“单方面提高关税将破坏全球供应链的稳定，并直接加重消费者负担。”穆勒强调，“关税不应成为贸易谈判的工具，否则将导致贸易摩擦升级，对全球经济造成不利影响。”

这是2024年9月24日在德国杜伊斯堡拍摄的杜伊斯堡港景象。新华社记者孟鼎博摄

德国工商大会外贸主管福尔克·特赖尔表示，美国的关税举措是对跨大西洋经贸关系的“警告信号”，将直接冲击德国企业。他警告称，贸易冲突将推高德国对美出口成本，削弱供应链稳定性和竞争力，并拖累双方经济增长。他呼吁欧美双方通过对话解决分歧，避免贸易争端升级，因为“这场冲突不会有赢家”。

德国汉斯·伯克勒尔基金会下设宏观经济政策研究所经济学家塞巴斯蒂安·杜林也警告，贸易冲突升级可能导致德国对美出口在2025年出现多年来的首次下降。他表示，“若全球贸易战爆发，德国经济或将萎缩超1%，导致约30万个就业岗位流失。”

德国工商界人士普遍认为，美国政府执意调高进口汽车关税税率，只会加重美国国内的通胀压力，因为更高的汽车价格将直接影响普通消费者的购车成本，“反噬”美国经济。德国舆论纷纷呼吁，美方应坚持以对话方式解决贸易争端，维护全球贸易体系的稳定和可持续发展。

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