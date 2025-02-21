人民网约翰内斯堡2月20日电 （刘畅）20日，中国-南非经贸论坛暨第三届链博会推介会在南非约翰内斯堡举行。中国贸促会会长任鸿斌、中国驻南非使馆公使李志刚、南非豪登省副省长雅各布·马马波罗等出席会议并致辞。中南两国商协会和企业代表等200余人参加会议。

中国贸促会会长任鸿斌致辞。人民网 刘畅摄

任鸿斌表示，此次组织中国企业家代表团访问南非，是落实两国元首重要共识的实际行动，也是推动中南工商界合作的务实之举。中国贸促会始终致力于推动中南经贸关系发展，愿与南非工商界携手，以《中南十年合作战略规划》和中非现代化十大伙伴行动为契机，积极推进高质量共建“一带一路”，拓展经贸务实合作；加强产业链供应链合作，欢迎南非工商界积极参与第三届链博会；深化多边机制工商界合作，积极组织中国工商界参与南非B20，全力支持南非办好2025年G20活动。

李志刚公使致辞。人民网 刘畅摄

李志刚表示，世界银行的研究表明，全球供应链参与度每提高1%，就可以使全球人均收入提高1%以上。目前，全球产业链和价值链正面临着巨大压力和猛烈冲击。因此，构建一个稳定且具有韧性的全球产业链和供应链体系就显得尤为重要。此举还能够推动包容性的经济全球化，也能满足国际社会的共同愿望。他还提到，“因为我们相信，当整个世界面临着各种不可预测的威胁，无论是天灾还是人祸，无论是霸权主义还是单边主义，作为地球村的成员，我们必须团结起来，坚定地维护我们的独立，以及我们的安全和发展权利。”

豪登省副省长马马波罗致辞。人民网 刘畅摄

豪登省副省长马马波罗表示，南非与中国有着牢固的战略伙伴关系，这种关系以金砖国家间的合作为支撑，而豪登省致力于在具有高影响力的产业以及技术驱动型领域拓展这一伙伴关系。目前建立的投资和贸易伙伴关系将塑造豪登省的经济未来，确保创造就业机会、实现技术转移，并推动长期的工业增长。豪登省欢迎商业合作，鼓励中国企业将业务拓展至豪登省的经济特区和产业中心。通过深化投资伙伴关系，充分挖掘双方经济联系的潜力，并为子孙后代创造可持续的增长。

其他发言嘉宾普遍表示，南非与中国经贸合作潜力巨大、前景广阔，未来两国工商界可在共建“一带一路”倡议等合作框架下继续加强交流合作，以数字基础设施建设为契机，推动双方在贸易、投资、绿色经济、普惠金融、数字科技等领域扩大务实合作，实现互利双赢。南非工商界将积极参与第三届链博会。

活动期间，中展集团现场推介第三届链博会。中国国际经济贸易仲裁委员会与南非仲裁基金会签署有关合作协议。

第三届链博会将于2025年7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、绿色农业链、数字科技链、健康生活链和供应链服务展区，同期将围绕6大链条和1个展区，举办更加丰富的专题研讨、招商推介、供需对接、新品发布等活动，为全球产供链协同发展搭建更高效的交流合作平台。

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