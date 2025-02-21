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探访摩洛哥的中医诊所

2025年02月21日13:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网卡萨布兰卡2月20日电 （记者黄培昭）摩洛哥第一大城市卡萨布兰卡的午后，阳光洒在白色的建筑上，海风裹挟着大西洋的气息扑面而来。在这座以现代与传统交织并存而闻名的城市，人民网记者来到市中心马阿里夫区马阿里夫广场。车水马龙的热闹广场一角，翠绿挺拔的椰子树掩映中，有一幢乳白色的六层楼建筑，建筑的三层，是一家与众不同的诊所。推开古朴的木门，映入眼帘的不是冰冷的医疗器械，而是古色古香的木质家具，墙上挂着中国书法、中国扇子和中国山水画，空气中弥漫着淡淡的艾草香气。这里便是穆罕默德·哈利勒博士创办的中医诊所——“中国传统医学中心”，它也是摩洛哥第一家中医医疗机构。

走进诊所，仿佛穿越到了千里之外的中国。候诊室里，几位摩洛哥患者正安静地等待着，他们有的拿着茶几上的杂志翻阅着，有的则好奇地打量着墙上的针灸穴位图。

一位身穿白大褂的长者从诊室走出，微笑着和记者握手、寒暄，并用阿拉伯语和法语和患者交谈。他，就是这家诊所的主人——穆罕默德·哈利勒博士。

哈利勒是摩洛哥第一位到中国学习中医的学生。1978年，他怀揣着对中医的热爱，远渡重洋来到中国，在北京大学医学院和北京中医医院学习西医和中医，经过8年的刻苦学习，最终获得了医学博士学位。

学成归国后，哈利勒博士决心将中医文化带回摩洛哥，让更多同胞受益。他在卡萨布兰卡创办了这家中医诊所，并亲自坐诊。起初，人们对中医并不了解，甚至抱有怀疑态度。但哈利勒博士凭借着精湛的医术和真诚的态度，逐渐赢得了患者的信任。

哈利勒博士的诊室并不大，但布置得格外雅致。一张红木诊桌，几把藤椅，墙上挂着一面巨大的中国扇子。诊桌上摆放着脉枕、针灸针和几本翻旧的中医典籍。哈里勒用针灸、拔罐、推拿等传统中医方法为患者治病。

“中医讲究辨证施治，强调整体观念和个体化治疗。”哈利勒博士一边为患者针灸，一边解释道，“这与西医的理念有所不同，但两者可以相互补充，为患者提供更全面的治疗方案。”

多年来，哈利勒博士的诊所治愈了无数患者，也吸引了越来越多的人前来体验中医的魅力。如今，中医在摩洛哥逐渐得到认可，越来越多的摩洛哥人开始接受并喜爱中医。

除了治病救人，哈利勒博士还致力于推广中医药文化。他经常举办中医讲座和义诊活动，向摩洛哥民众介绍中医知识和文化。他还与中国的医疗机构合作，推动中摩两国在中医药领域的交流与合作。

“中医不仅是医术，更是一种文化。”哈利勒博士坐在藤椅上，望着远处的天空，缓缓说道，“我希望通过努力，让更多摩洛哥人了解中医，感受中医和中国文化的魅力。我也希望中摩两国在中医药领域的合作能够不断深化，为两国人民带来更多福祉。”

神奇的东方的医术，不仅治愈了无数患者的身心，也为中摩两国的友好交流架起了一座桥梁。而哈利勒博士，正是这座桥梁的建造者，他用毕生的心血，将中医的种子播撒在摩洛哥的土地上，让它在异国他乡生根发芽，绽放出独特的光彩。

哈利勒正在治疗病人。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒正在治疗病人。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒正在对患者进行拔罐治疗。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒正在对患者进行拔罐治疗。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒在中医诊所。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒在中医诊所。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒在他的办公室。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒在他的办公室。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒的诊所中国元素很浓。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒的诊所中国元素很浓。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒的诊所内。人民网记者 黄培昭摄

哈利勒的诊所内。人民网记者 黄培昭摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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