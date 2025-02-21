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客货两旺 中老铁路“黄金大通道”作用持续显现

2025年02月21日13:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月21日电 （记者杨一，通讯员李加勇、颜冰凯）万象消息：刚刚过去的2025年春运期间，中老铁路客货两旺，实现“开门红”，生动诠释着促进区域互联互通的“黄金纽带”与加强民生福祉的“幸福快车”角色。

1月28日至2月4日，中老铁路磨万（磨丁—万象）段发送旅客超10万人次，同比增长29.5%。铁路的畅通让琅勃拉邦古寺、万荣的秀美山水、万象的热闹集市不再遥远。

火红的灯笼、金灿灿的福字……节日期间，中老铁路万象运营管理中心围绕“平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好”的目标全力保障客运安全、畅通。万象运营管理中心主任唐军明说：“节日期间，大家齐心协力，把车站和列车布置得喜庆、温馨，我们想让每一位旅客都能感受到浓浓的中国年味。”

针对节日期间家庭跨国游、春节短途游客流增长的特点，万象运营管理中心动态调整票额，在琅勃拉邦至万荣等热门区段优化票额供给，保障旅客出行。2月3日，琅勃拉邦站单日发送旅客超6000人次，创历史新高。“这一突破体现了我们客运能力的提升，展现出沿线旅游业的蓬勃发展。”万象运营管理中心运服部主任颜冰凯表示，从优化流程、升级设施，到强化培训、完善预案，中老铁路以高效、便捷、舒适的服务，成为沿线百姓出行首选，为老挝旅游业发展注入澎湃动力。

货运方面也传来捷报。1月14日至2月13日，中老铁路磨万段发送货物48.6万吨，为中国消费者的餐桌提供了丰富的东南亚特产“年货”，也为老挝生产生活所需保驾护航，高效、便捷、可靠的服务助力中老铁路持续发挥“黄金大通道”作用。

在春节期间的中老铁路磨丁站，机车轰鸣、人来人往，满载农产品的“澜湄快线”与装载重要物资的列车往来穿梭，一派繁忙景象。唐军明表示：“那段时间，站里24小时都很热闹，大家干劲十足，深知这些货物对沿线百姓的生活有多重要。”

“我们为新鲜水果等重点货物开辟绿色通道，优先处理，保障运输效率；对木薯、橡胶等需求加强批复效率，确保物资及时运送。”唐明军表示。同时，铁路积极宣传运价下浮政策，发挥铁路运输优势，吸引甘蒙钾盐、泰国大米等货物通过中老铁路运输。“海转铁”“公转铁”模式实现降本增效，有力推动区域经济发展。

中老铁路连接中老两国，更是提高区域互联互通水平的重要桥梁。中老铁路客货列车将继续跨越山水，续写中老友好合作新篇章，承载着沿线百姓和地区民众的希望与梦想驶向更美好的明天。

春节期间的中老铁路万象站。李加勇摄

春节期间的中老铁路万象站。李加勇摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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