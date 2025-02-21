新华社突尼斯2月20日电（记者黄灵 王一盛）的黎波里消息：新任联合国秘书长利比亚问题特别代表兼联合国利比亚支助团团长汉娜·特塔赫20日在的黎波里表示，联合国将加强协调努力，推动尽快解决利比亚危机。

特塔赫当天抵达利比亚后对媒体说，联利支助团将继续努力，支持开辟出一条由利比亚人主导的解决危机方案。她表示，联利支助团将与利比亚各方一起努力，尽快推动在利比亚举行包容性的全国选举。

利比亚民族统一政府总理德拜巴20日在的黎波里会见特塔赫时表示，民族统一政府将支持联合国为维护利比亚稳定所做努力。

特塔赫曾任加纳外长，今年1月被任命为联合国秘书长利比亚问题特别代表兼联利支助团团长。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族统一政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，同民族统一政府在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于当年11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月举行总统和议会选举。此后由于种种因素，利比亚议会和总统选举被推迟。

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