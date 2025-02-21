新华社联合国2月20日电 中国常驻联合国代表傅聪20日在安理会中非共和国问题公开会上发言时表示，中方希望中非各方通过对话协商就选举相关的具体安排寻求共识。国际社会要帮助中非各方推进选举筹备，也要避免不当外部干涉。

傅聪表示，当前，中非形势总体向好，在提升治理能力、推进政治和平进程等方面均取得积极进展。国际社会要帮助巩固这一势头，为中非实现持久和平稳定提供更多支持。

傅聪强调，中非正在筹备举行的各级选举是巩固和平的重要步骤，应该成为国家迈向和平发展和繁荣的重要契机。联合国中非共和国多层面综合稳定团要把支持中非政府做好选举筹备工作作为优先重点。中方希望中非各方通过对话协商就选举相关的具体安排寻求共识。

傅聪说，中非和平稳定同周边国家局势密切相关。中方欢迎中非近期同乍得等周边国家加强安全合作，恢复政府间合作机制，组建联合边界安全部队。国际社会要重视苏丹冲突的外溢影响，支持中非强化安全能力建设，加强边境管控，维护地区稳定。

傅聪表示，去年底金伯利进程决定全面取消中非毛坯钻石出口的限制，相信这将为中非经济复苏创造新的增长点。国际社会在提供人道援助的同时，应该根据中非《国家发展行动计划》确定的重点领域，积极扩大对中非投资和经贸合作，帮助中非早日实现可持续发展。中国一直是支持中非发展的坚定伙伴。中方愿同中非一道，落实两国领导人共识，为中非发展繁荣和长治久安贡献力量。

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