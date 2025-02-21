2月的土耳其安纳托利亚高原上寒风凛冽，连日降雪给原本荒无人烟的高原披上了一层厚厚的银装，更添几分苍茫与肃穆。在这冰天雪地中，一群中国工人坚守岗位，正在为图兹湖地下天然气储库扩建项目试运行进行最后准备。

中工国际工程股份有限公司项目经理茆竹轩说：“中方负责的工程近日已完成机械竣工，恶劣天气下，我们更要加强检查，确保设备安全稳定，让即将到来的试运行顺利通过。”

图兹湖地下天然气储库扩建项目位于土耳其阿克萨拉伊省，自2020年正式开工以来便备受关注。该项目由中国机械工业集团下属中工国际工程股份有限公司携手土耳其IC建设公司联合承建。其中，中工国际承担核心工程——地面场站设施的设计、采购及施工建造。

土耳其能源和自然资源部官网资料显示，该项目计划将图兹湖地下天然气储库的储存容量由原来的12亿立方米扩建至54亿立方米。项目建成后将大幅提高土耳其天然气运储能力，缓解当地能源紧张局面，保障土耳其清洁能源供应与能源安全。

土耳其是一个贫油少气的国家，高达99%的天然气依赖进口。为实现可持续发展，土耳其政府近年积极推动能源结构调整。土耳其能源和自然资源部长阿尔帕斯兰·巴伊拉克塔尔2023年底曾表示，该国计划到2030年减少1亿吨碳排放量。

天然气作为清洁能源，在土耳其能源转型和低碳经济发展中发挥着至关重要的作用。中土共建的图兹湖地下天然气储库扩建项目能够帮助当地实现经济发展与环境保护的双赢，是中国企业走出去助力共建“一带一路”国家发展清洁能源、促进绿色发展的生动实践。

土耳其工程师塞达·多伊贡在这个项目上负责安全管理。在她看来，中国同事工作认真负责，充满热情，令人佩服。“非常感谢中国企业参与土耳其重要能源项目建设，也非常荣幸能和中国同事一起工作。”她说。

近年来，中国企业积极参与土耳其的光伏、水电站、天然气储存等设施建设，助力土耳其绿色低碳转型。安卡拉全球咨询集团总裁、国际经济专家居尔叙姆·阿克布卢特对记者说，中国在绿色创新发展上投入大量资金，取得巨大成就，已成为该领域的国际引领者。此外，中国还积极参与全球环境治理和气候变化的国际合作，分享绿色发展经验和技术，与其他国家共同应对环境挑战。

在风雪交加的安纳托利亚高原上，中国建设者们克服重重困难，以高标准、高质量推进工程进度。他们不仅用辛勤与汗水诠释着敬业精神，也通过实际行动让绿色低碳能源输送到土耳其千家万户，为全球生态可持续发展贡献一份力量。

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