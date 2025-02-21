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欧盟贸易官员称美方有意愿互降关税

2025年02月21日13:26 | 来源：新华网
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新华社华盛顿2月20日电（记者熊茂伶）欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇20日在美国首都华盛顿表示，前一日与美国贸易官员会晤后，他看到美方有意愿与欧盟相互降低关税。

谢夫乔维奇当天在一场媒体发布会上说，欧盟官员寻求“建设性对话”，以避免美方关税措施和欧盟反制措施带来“不必要的痛苦”。

19日，欧盟贸易官员与新任命的美国商务部长霍华德·卢特尼克、美国贸易代表提名人选贾米森·格里尔以及白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特进行了会晤。

美国总统特朗普13日签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。白宫发布的文件提到，欧盟对进口汽车征收10%的关税，而美国仅征收2.5%的关税。此外，美方还对欧盟的汽车增值税表示不满。

特朗普18日在佛罗里达州海湖庄园举行的媒体发布会上表示，欧盟已同意将汽车关税降至与美方一样的水平。但谢夫乔维奇19日在会谈前表示，欧盟并未采取这样的行动，他还表示，美国对最畅销的皮卡汽车征收的进口关税高达25%。

美国近期的关税政策招致各方反对，多国政商学界人士认为这将严重破坏以规则为基础的多边贸易体制，对全球供应链造成冲击，阻碍全球经济复苏，损害各方利益。

(责编：艾雯、崔越)

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