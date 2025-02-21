新华社拉巴特2月20日电（记者霍晶）第四届全球道路安全部长级会议20日在摩洛哥南部城市马拉喀什闭幕，会议通过了关于道路安全的《马拉喀什宣言》。

本届会议由世界卫生组织、摩洛哥运输和物流部、摩洛哥国家道路安全署联合主办，为期三天。来自全球各地的与会者就如何改善全球道路交通安全状况进行了讨论。

《马拉喀什宣言》说，全球范围内，约3%的国内生产总值因道路交通事故而损失，改善全球道路交通安全状况仍存重大挑战。此外，广大发展中国家道路交通状况改善还面临资金短缺和战略难以落实的问题。

《马拉喀什宣言》呼吁确保道路安全成为普遍优先事项，通过更强的政治意愿，增加投资规模，加强伙伴关系，促进所有利益攸关方积极参与，通过共同努力减少道路交通伤亡。

世卫组织总干事谭德塞在会议开幕视频致辞中说，全球每年有近120万人因道路安全事故死亡。要实现到2030年将全球道路交通死亡人数减半的目标，还有很多工作要做。全球政府、青年群体、学界和企业界应各负其责，通过共同努力，实现道路安全人人同享。

本届会议是全球道路安全部长级会议首次在非洲举行。根据世卫组织《2023年全球道路安全状况报告》，非洲是全球道路交通事故死亡率最高的地区。《马拉喀什宣言》强调，必须对非洲大陆的道路安全问题给予特别关注。

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