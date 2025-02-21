新华社达喀尔2月20日电（记者司源）中国第20批援塞内加尔医疗队17日至20日在塞多个城市开展巡回医疗义诊、急救和健康科普讲座活动，并向当地医院捐赠医药物品。

此次巡回义诊设有内科、外科、儿科、眼科等8个医疗专科。在为期4天的活动中，医疗队在塞北部卢加区林盖尔市、达拉市及塞中部久尔贝勒区图巴市开展义诊3场，举办急救健康科普讲座11场，累计为1411人次提供医疗服务。

林盖尔市副市长阿里·巴伊迪·卡内在义诊现场发言中高度评价中国医疗队对当地医疗事业的贡献，对中国医疗队的善举表示衷心感谢，并希望未来能进一步深化医疗合作，让更多当地民众受益。

中国第20批援塞医疗队队长杨毅国说，中国医疗队将继续发挥专业优势，助力塞内加尔医疗卫生事业发展，为更多民众带去健康与希望。

自1975年7月中国福建省向塞内加尔派遣首批医疗队以来，中国援塞医疗队已在塞内加尔扎根半个世纪，成为中塞友谊的重要象征。截至目前，中方已累计向塞内加尔派出20支医疗队、312名医疗队员，在当地提供医疗服务超过350万人次，以精湛医术和无私奉献精神，赢得塞民众高度评价和广泛赞誉。

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