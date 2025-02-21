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德国纽伦堡—埃尔兰根孔子学院举办新春酒会

2025年02月21日08:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网纽伦堡2月20日电 （记者刘仲华）纽伦堡—埃尔兰根孔子学院于当地时间2月19日晚在德国联邦交通博物馆宴会大厅举办第十二届新春酒会。包括巴伐利亚州前州长贝克施泰因、德国联邦议员弗里斯、布莱姆、中法兰肯议会副主席赫克尔、纽伦堡市高级法院院长迪科特、纽伦堡应用科学大学校长欧泊珂、纽伦堡音乐学院院长珂辞安、欧亚文化系统研究所所长施寒微等纽伦堡大区政治、经济、文教、媒体各界嘉宾近200人出席。

德国联邦交通博物馆馆长格策在致欢迎辞时表示，博物馆很荣幸孔院的年度盛事在此举办，从而见证德中文化的精彩对话与交融。他为来宾讲述了经典的中国民间传说“白蛇传”的故事，希望通过这个故事，让来宾感受到蛇年所象征的智慧与勇气。他认为蛇年会带来蓬勃的生机和活力，祝愿相聚在此的朋友都能享受文化交流的魅力。

图为嘉宾致辞现场。纽伦堡-埃尔兰根孔子学院供图

图为嘉宾致辞现场。纽伦堡—埃尔兰根孔子学院供图

纽伦堡市政府国际经济关系负责人海尔玛叶表示，在中国，时间的流转被赋予了一种独特的韵律——60年一个轮回。而纽伦堡也在历史的车轮中滚滚向前。1965年，纽伦堡的热议话题之一是引入步行街，2025年，步行街依然是纽伦堡的核心区域。1965年，纽伦堡决定建设第一条地铁线，60年后，磁悬浮列车行驶在纽伦堡的友好城市成都街头，而纽伦堡市政府也在讨论引进磁悬浮列车。她期待与中国有更多的经济技术合作。“孔院是当地了解中国的重要窗口”，她对孔院在促进中德文化交流方面的贡献表示感谢。

图为新春酒会现场。纽伦堡-埃尔兰根孔子学院供图

图为新春酒会现场。纽伦堡—埃尔兰根孔子学院供图

纽伦堡—埃尔兰根孔子学院院长徐艳的讲话围绕“促进交流和对话”展开。她从孔院的工作出发，强调了交流与对话在文化交往中不可替代的重要意义。当前国际形势风云变幻、逆全球化思潮暗流涌动，单边主义势力抬头。越是在这种困难重重、充满挑战的时刻，人与人之间的交流对话就显得尤为重要，只有通过正面、坦诚的沟通和交流，才能逐渐消除误解与隔阂，化困难为机遇，增进彼此的理解与信任。她回顾了2024年孔院的部分工作：6月，孔院在全国友协的邀请下，再次组织纽伦堡大区的文化和艺术界代表访华。8月，在北京外国语大学的支持下，重启青少年“了解中国”夏令营，带领22名纽伦堡大区青少年在北京体验中国文化、了解当代中国。展望2025年，孔院将迎来一系列精彩纷呈的文化交流活动，搭建更多元、更开放的文化交流平台，促进中德文化交流。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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