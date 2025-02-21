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中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队承建难民营新建工程竣工 

2025年02月21日08:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕2月20日电 （记者黄炜鑫，通讯员张晓昆、王依博）南苏丹瓦乌消息：当地时间2月19日，中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队承建难民营新建工程竣工，为国际移民组织开展难民安置工作提供有力支撑。

今年以来，南苏丹国内政局持续动荡，种族矛盾升级导致武装冲突不断，大量难民无家可归。此次新建难民营，是收容奈瓦沙流民所的流浪难民、无家可归者，为其提供人道援助而设立的营地。

“新修建的难民营距我们营区大约有4公里，为野外树林空旷地带，杂木灌丛盘根复杂，地势高低不平，施工困难、工作量大。”维和工兵分队官兵邹扬说，他们采取挖树、推平、填土、压实，逐段推进的方式进行修整，为后续难民搬迁工作提供了便利条件。

据了解，难民营共修建道路共6条，总长6公里，路宽20米。中国维和工兵分队共动用车辆机械240余台次，出动兵力500余人次，清理树根2万余根，运土1500方，历时22个工作日，高标准完成难民营修建任务。

施工现场。张晓昆摄

施工现场。张晓昆摄

施工现场。张晓昆摄

施工现场。张晓昆摄

施工现场。张晓昆摄

施工现场。张晓昆摄

施工现场。张晓昆摄

施工现场。张晓昆摄

施工现场。张晓昆摄

施工现场。张晓昆摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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