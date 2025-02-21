打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第137届广交会推介会在阿联酋迪拜举办 

2025年02月21日08:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜2月20日电 （记者张志文）2月19日，第137届广交会迪拜推介会成功举办，当地政府机构、商协会、企业及媒体代表等100余人参加。

中国驻迪拜总领馆参赞王晓佳在推介会上表示，近年来，在两国元首战略引领下，中国和阿联酋各领域务实合作走深走实，阿联酋企业在广交会的参与度也越来越高，广交会已成为深化中阿合作的优质平台。欢迎阿联酋各界朋友莅临广交会，与中国企业加强交流与合作，共享商机。

中国对外贸易中心副主任马凤民表示，广交会参展企业创新能力强，讲质量、有信誉，代表着中国制造的标杆，将继续为全球采购商提供一站式高品质、多样化供应商选择。欢迎阿联酋企业参会参展，积极洽谈对接，拓展商业合作。

广交会采购商代表、Danube集团副董事长、Milano创始人安尼斯·萨詹表示，自2000年以来他就参加广交会，中国具有强大的供应能力，广交会上商品应有尽有，汇聚了全球商机，是企业开拓市场的不二之选。

中国银行迪拜分行副行长李砚和参展商代表出席推介会并致辞。

据介绍，本届广交会将于4月15日至5月5日在中国广州举办，有4.3万家企业线上线下参展，展览总面积155万平方米。本届广交会将继续分三期，第一期聚焦“先进制造”，产品将凸显新质生产力，展示新能源、智能网联汽车等领域的最新成果，大批高端、智能产品将亮相展会。第二、三期围绕“品质家居”和“美好生活”，产品将突出设计创新、绿色低碳，满足采购商个性化、定制化需求。展会期间，将举办20余场会议论坛，聚焦贸易数字化、重点市场分析、行业创新发展等议题，为展客商提供经贸资讯和同业交流。

本次推介活动由中国对外贸易中心主办，得到中国驻迪拜总领馆的大力支持。

2月19日，第137届广交会在迪拜举办推介会。主办方供图

2月19日，第137届广交会在迪拜举办推介会。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部