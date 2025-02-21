人民网迪拜2月20日电 （记者张志文）2月19日，第137届广交会迪拜推介会成功举办，当地政府机构、商协会、企业及媒体代表等100余人参加。

中国驻迪拜总领馆参赞王晓佳在推介会上表示，近年来，在两国元首战略引领下，中国和阿联酋各领域务实合作走深走实，阿联酋企业在广交会的参与度也越来越高，广交会已成为深化中阿合作的优质平台。欢迎阿联酋各界朋友莅临广交会，与中国企业加强交流与合作，共享商机。

中国对外贸易中心副主任马凤民表示，广交会参展企业创新能力强，讲质量、有信誉，代表着中国制造的标杆，将继续为全球采购商提供一站式高品质、多样化供应商选择。欢迎阿联酋企业参会参展，积极洽谈对接，拓展商业合作。

广交会采购商代表、Danube集团副董事长、Milano创始人安尼斯·萨詹表示，自2000年以来他就参加广交会，中国具有强大的供应能力，广交会上商品应有尽有，汇聚了全球商机，是企业开拓市场的不二之选。

中国银行迪拜分行副行长李砚和参展商代表出席推介会并致辞。

据介绍，本届广交会将于4月15日至5月5日在中国广州举办，有4.3万家企业线上线下参展，展览总面积155万平方米。本届广交会将继续分三期，第一期聚焦“先进制造”，产品将凸显新质生产力，展示新能源、智能网联汽车等领域的最新成果，大批高端、智能产品将亮相展会。第二、三期围绕“品质家居”和“美好生活”，产品将突出设计创新、绿色低碳，满足采购商个性化、定制化需求。展会期间，将举办20余场会议论坛，聚焦贸易数字化、重点市场分析、行业创新发展等议题，为展客商提供经贸资讯和同业交流。

本次推介活动由中国对外贸易中心主办，得到中国驻迪拜总领馆的大力支持。

2月19日，第137届广交会在迪拜举办推介会。主办方供图

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