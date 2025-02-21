人民网曼谷2月20日电 （记者简承渊）当地时间20日，随着中国民航包机陆续降落在江苏南京国际机场，缅甸向中国遣返的妙瓦底地区首批200名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，经泰国被中国公安机关押解回国。此次行动是中缅泰开展执法合作取得的标志性重大战果，充分彰显了三国联合打击电信网络诈骗等跨国犯罪、共同维护地区安全稳定的坚定决心。

近日，中缅泰三国警方加大工作力度，联手对妙瓦底地区电信网络诈骗犯罪开展集中打击。泰国对妙瓦底地区采取断电、断网、断油等措施，在泰缅边境加强巡查管控，坚决阻断涉诈人员偷渡、转移通道。缅甸部署对妙瓦底地区电诈园区开展集中清查，缉捕涉诈犯罪嫌疑人，解救被困中国公民。经三方密切协作、共同努力，大批缅甸妙瓦底地区的涉诈犯罪嫌疑人落网。

根据工作安排，预计还将有800余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人被陆续押解回国。此外，涉中国公民王某等人被骗至境外失联被困、遭非法拘禁案的10名重要犯罪嫌疑人被泰国警方抓获后，已于2月15日凌晨被中国公安机关成功押解回国。公安部有关负责人表示，电信网络诈骗犯罪已成为全球打击治理难题，必须加大国际执法合作力度。中缅泰三方针对电信网络诈骗等跨国犯罪将常态化开展联合打击。中国公安机关还将与更多国家深化务实合作，全力解救被困人员，全力缉捕“金主”、骨干，坚决清剿电诈园区，压缩犯罪生存空间，切实维护中国公民生命财产安全。

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