人民网记者 陈效卫

南太平洋岛国库克群岛（Cook Islands，以下简称“库克”）旅游业委员会的最新统计显示，2024年该国国际游客超过本国人口10倍多，旅游收入占GDP70%。一个位置偏僻、资源匮乏、知名度低甚至常被误解为“群岛”和“厨师国”（Cook的意译）的弹丸之地，为何能赢得国际游客的如此青睐？库克，到底好在哪里？

地偏景自佳：《孤独星球》钦定的“全球最美海岛”

如果说“心远地自偏”的哲学思想是陶渊明远离尘俗的主观表述，那么“地偏景自佳”则是一种客观的现实反应。就自然景色而言，通常越是人迹罕至，越是美得无与伦比，偏远的岛国尤为如此。就目前世界近50个岛国而言，库克堪称“山陬海澨”，“地偏景自美”名副其实。

孤悬于南太的库克，离任何世界大陆都超过万里之遥，且来自亚欧非和大洋洲的游客都要经新西兰（2023年6月澳大利亚才开通库克的直航）转机。库克作为国家不仅“地偏”，而且15个小岛特别分散，从而增加了“景佳”的程度。库克陆地面积仅有236平方公里，但海洋专属经济区面积为196万平方公里，国土分散度高达8305，是世界上第四最分散的国家（前三名也都是大洋洲的小岛国，但离赤道更近）。无论是过去还是现在，库克都是世界上最难抵达的国家。

库克如此“地偏”，“景佳”到什么程度呢？世界销量最大的旅行指南《孤独星球》将其评为2022年度“十大最佳旅游国家”之首和2024年最佳旅行目的地之一。该书的创始人托尼·惠勒将拥有地球最美潟湖的艾图塔基珊瑚岛列为“全球最美海岛”，更使得很多资深游客“向远方而往之”。

除了自然美景，库克也有着丰富的人文景观。库克毛利人的语言、舞蹈、纹身、雕刻、传说等自不待言，仅货币一项就在方寸之间尽显乾坤。如2元硬币是世界首枚流通的三角币，呈现的是北至夏威夷、东南至复活节岛、西南至新西兰的整个波利尼西亚群岛的大三角状，堪称迷你岛国的宏大叙事。而3元纸币不仅数字奇特得如同伪钞，而且女孩伊娜（Ina）手拿椰子、骑在鲨鱼背上的画面追溯了锤头鲨的头呈双髻状和鲨鱼肉有尿骚味的源头，也是在展现独特的波利尼西亚文化。

致敬原生态：楼房不得高于椰子树

世界上最初类似库克这样纯天然的美景并不少，但很多景区竭泽而渔，过度开发，从而被亮“黄牌”甚至被取消“世界遗产”的头衔。库克在旅游开发上绝对自律，从而得以保持了原生态。如该国规定，岛上所有建筑物都不得高于当地最高的椰子树。对于人口不足1.4万的国家，这个规定看似容易操作，但实际情况并非如此。一个如此秀美的岛国，大量移民趋之若鹜，必然会出现超饱和状态。为此，库克又出台了配套措施：禁止外国人购房，所有房产都由本地人继承，从而既保证了居者有其屋，又避免了楼房的“栉次鳞比”。

库克70%的GDP和40%的就业岗位来自旅游业，但却将每年接待的游客量限定在20万以内。与此相一致，库克全国只有两辆公交车，两个环岛，没有红绿灯，最方便的交通工具是自行车。如此，库克避免了拥挤吵闹的人群，过滤掉了尘世的一切浮躁与不安，升格为游客心目中的“世外桃源”。

在海洋资源的开发上，库克也异常自律。目前，库克海域已发现价值1460亿美元的锰铁结核，为了避免蜂拥而上，库克这个世界上陆地面积第八小的国家，在2017年建立了面积190万平方公里、世界上最大的多用途海洋保护区，为开发活动设定了严格的界限和标准。这与同在大洋洲、因疯狂开发鸟粪而先暴富后“傻眼”的迷你岛国瑙鲁，形成了鲜明对比。

南太的“世外桃源”：民风淳朴，堪称“夜不闭户”

库克是世界最安全的国家之一。整个国家没有军队，警察也只有100来人，且不配枪支。岛民大多信仰宗教，民风淳朴，鲜有抢劫和偷窃，整个国家堪称“路不拾遗，夜不闭户”。记者下榻的酒店，店员就告知外出时可不锁房门，因为从来没有丢失过物品。

与安全环境相一致，库克人也非常热情。问个路，总是能得到当地居民不厌其烦的回答。有的不放心，在指路后还会“护送”一会儿，甚至直至目的地。记者在采访中国援建的阿皮尼考学校后到附近拍照，放学的三名学生一直“护送”，直至走过了他们小区三站才折回。而游客乘公交车若遇到上学或放学的高峰期，当地乘客尤其是学生都会主动让位。游客的手机、背包若是落在车上，必会有素昧平生的当地人跑下来送还。如此感人温暖的画面，也形成了库克独有的“礼尚往来”：游客购买的联票没用完，最后一次下车前会把剩余的票回馈给当地人。

网上或民间组织关于多种“美好”的评比，如最美丽、最环保、最安全、最幸福、最友善、最宜居等，通常都见不到“库克”的影子。这也许是因为库克“养在深闺人未识”，也许是被误解为新西兰的一部分所致。但到过库克的人，认为该国配得上这些头衔。就旅游体验而言，享受过物质文明的游客期待享受原生态之美，但又无法忍受缺水断电无网的窘困。库克人均GDP约2万美元，在原生态中拥有现代生活的便利，在现代文明中又不失传统的淳朴，可以说达成了二者的完美结合，自然受到国际游客的青睐。

库克主岛拉罗汤加的滨海大道景色。人民网记者 陈效卫摄

库克建筑。人民网记者 陈效卫摄

库克仅有的两个环岛之一阿瓦鲁阿环岛上的鱼钩状的纪念碑。人民网记者 陈效卫摄

阿皮尼考学校的中小学生。人民网记者 陈效卫摄

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