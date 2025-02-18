新华网惠灵顿2月17日电（记者龙雷）由新西兰奥克兰市政府主办的2025年奥克兰元宵灯节16日落下帷幕。自2月13日开幕以来，灯会共吸引超过20万人次参与，创下历届新高。

本届灯节在麦努考体育场举行，现场布置了500多盏手工灯笼，将整个场地装点成璀璨的灯海。其中，由中国四川自贡特制的“吉祥蛇灯”成为最大亮点。这组高4米的灯组由两个盘坐在如意座上的“吉祥蛇”和一个“欢乐春节”彩灯组成，其灵动可爱的造型一经亮相就赢得观众阵阵赞叹。

图为游客在2025年奥克兰元宵灯节游览。（图片由奥克兰中国文化中心提供）

新西兰总理拉克森、中国驻奥克兰总领事陈世杰、奥克兰市市长布朗等嘉宾出席了开幕式。拉克森在致辞中向华人社区致以节日祝福，高度评价华人社区对新西兰经济社会发展作出的积极贡献，并鼓励继续为新中关系发展发挥重要作用。

图为游客在2025年奥克兰元宵灯节游览。（图片由奥克兰中国文化中心提供）

除“吉祥蛇灯”外，去年广受欢迎的30米“吉祥龙灯”也再度亮相，与“吉祥蛇灯”共同成为最受欢迎的打卡点。奥克兰中国文化中心特别订制的“你好！中国”灯组同样引人注目，其大熊猫造型吸引众多游客驻足合影。

图为2025年奥克兰元宵灯节现场。（图片由奥克兰中国文化中心提供）

开幕式上，奥克兰中国文化中心精心组织了多场文艺演出。现场还设有丰富的文化体验区，包括中国书法、茶道、中医义诊、传统服饰试穿等内容。奥克兰中国文化中心的展位现场展示龙须糖制作技艺，并准备了手提蛇灯、熊猫冰箱贴等特色礼品，吸引大量游客参与互动。

图为游客在灯节现场购买小吃。（图片由奥克兰中国文化中心提供）

为期4天的灯节不仅是一场文化盛宴，更成为促进中新文化交流的重要平台，进一步加深了两国人民之间的友谊与理解。

(责编：艾雯、崔越)