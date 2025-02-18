新华社迪拜2月17日电（记者温新年）阿联酋迪拜经济和旅游部日前发布数据显示，2024年到访迪拜的中国旅客总计82.4万人次，同比增长31%。根据最新数据，去年到访迪拜旅客总数达1872万人次，同比增长9%，创历史新高。

这是2月16日在阿联酋迪拜拍摄的地标性建筑帆船酒店。新华社记者 温新年 摄

为推动旅游业发展，迪拜经济和旅游部在全球60多个国家进行有针对性的推广，与3000多家国际合作伙伴合作推出多样化的旅游产品。针对中国游客，迪拜相关部门积极推广便利支付服务、提升中文导览水平，并在中国春节期间推出“灯光秀”、派送红包等庆祝活动，提升中国游客的旅行体验。

数据显示，近年来迪拜旅游相关设施开发有力推动了旅游业增长。截至2024年底，迪拜共有832家酒店，其中大批新开业的高端酒店为游客提供了更多选择。去年，迪拜酒店平均入住率达78.2%。另外，迪拜政府也在持续加大基础设施投资，包括阿勒马克图姆机场扩建、地铁蓝线等项目可进一步提高城市交通便利性。

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