对于冈比亚企业家沃利·塞恩而言，农业现代化不仅是一门生意，更是一项改善当地农民生计的使命。

“在冈比亚，许多农民仍然依靠人力劳作，费时低效，”塞恩说，“机械化可以减轻农民的劳动强度，提高生产力，并减少收获后的损失。”

怀揣着对家乡农业机械化的热情，塞恩于2018年在冈比亚首都班珠尔创办了一家公司，专门设计和制造适用于水稻、花生和玉米等作物的脱粒机。

“我们希望提供经济实用的机械设备，帮助冈比亚农民减少收获后的损失，提高产量。我们生产的机械设备特别聚焦于冈比亚小农户，这部分群体在农业领域占据主导地位。这些脱粒机价格合理、效率高，并且根据当地需求量身定制，使脱粒过程更加省时省力，确保农民能够将更高质量的农产品投入市场。”塞恩说。

然而，由于成本等因素，农业机械化推广面临挑战。“机械化不是一蹴而就的，需要时间和投资。但我相信，从长远看，它能够推动冈比亚农业发展。”塞恩说。

为寻找创新思路和解决方案，2024年，在中方邀请下，塞恩前往上海参加中国国际进口博览会，亲身感受全球领先的农业技术和工业创新。

“那次经历让我大开眼界。”塞恩回忆道，“中国通过先进的农业机械革新了农业生产方式。这让我对冈比亚的农业机械化之路有了新思考。”

在2024年“一带一路”国家青年企业家研讨会上，塞恩进一步了解了全世界优秀的商业模式和制造业发展经验。“与来自不同国家的专业人士交流让我意识到，任何产业的发展都离不开合作与技术共享。”他说。

此后，他的考察之旅延伸至大连、福州等多个中国城市，深入参观大型制造企业，并探索未来合作的可能性。“近距离观察中国的制造业运作方式，让我更加坚信，冈比亚应当加大对技术教育和技能培训的投入。”

在塞恩看来，推动冈比亚工业发展的关键不仅是机械设备，更在于职业培训。“很多年轻人有潜力从事工业领域工作，但他们需要接受适当培训和指导。”他说。

尽管农业机械化面临诸多挑战，塞恩依然充满信心。“这并不容易，但每一步努力都至关重要。只要坚持创新、加强合作，我们一定能够取得真正进步。”他说。

（据新华社电 记者司源）

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