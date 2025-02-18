本报记者 林子涵

一款面向海外市场的微短剧APP。

本报记者 林子涵摄

休息时间，30岁的美国观众普拉德利点开手机上的微短剧APP，追更一部浪漫题材的微短剧。短短几分钟的剧集，主人公的爱恨纠葛让她直呼“停不下来”。

普拉德利观看的剧集由中国微短剧公司制作推出。近年来，“短平快”的中国微短剧，在北美、东南亚等地掀起“刷剧热”。从国内剧集登陆海外视频平台，到微短剧企业在海外开设制作基地，再到微短剧平台登上美国付费应用榜，中国微短剧在全球流媒体市场闯出了一条新赛道。

海外受追捧

中国微短剧的“出海地图”正在迅速拓展，其中，国产译制剧和海外本土化制作剧在海外收获许多粉丝。

2024年6月，以苏州非遗苏扇为主题的微短剧《一梦枕星河》登陆新加坡新媒体平台meWATCH，每集16分钟的剧情，向新加坡观众介绍江南匠人的故事；两个月后，中国乡村美食微短剧《有种味道叫清溪》上线新加坡StarHubTV+、马来西亚新媒体Astrogo、马来西亚电视AstroQJ等平台，为东南亚观众打开一幅中国田园图景。

在TikTok、优兔（YouTube）等海外视频平台上，用户还能刷到不少译制后的中国微短剧。这类剧集多采用竖屏拍摄，专为智能手机屏幕设计，每集时长60到90秒，全集50到90集。都市爱情、家庭伦理、奇幻悬疑……情节紧凑、富有戏剧冲击力的故事，让许多外国网友连刷不停。

除了直接进行内容输出，中国微短剧企业也在向海外扩展业务。“中国微短剧走进美国。”彭博新闻社网站报道称，多家中国微短剧企业在美国成立创作基地。这些企业凭借在中国的微短剧制作经验，与美国演员、编剧和导演合作，推出针对美国观众的内容。通过本土化制作模式，不少企业成功推出“爆款”剧集，吸引大批美国观众付费观看。《麻省理工科技评论》等外媒还关注到，不少中国微短剧企业选择以东南亚为目标市场，在泰国、菲律宾等国设立制作中心。

“中国微短剧的国际影响力正在扩大。”英国《经济学人》近期发表文章称，中国微短剧在海外引发文化消费热潮，即使是付费较高也挡不住观众的观看热情。报道援引数据称，中国微短剧应用2024年在海外的累计下载量已接近5500万次，海外收入达1.7亿美元。多款微短剧APP进入全球多个国家和地区的手机应用商店榜单前列。

分析指出，与以往影视出海的“大片逻辑”不同，中国微短剧正以更轻体量撬动亿级流量。

“如果把影视大制作视作是文化出海的‘巨象模式’，那么基于微内容的微短剧就是出海的‘蚁群模式’。”复旦大学媒介管理研究所研究员曾培伦接受本报记者采访时表示，在文化品味圈层化、文化消费碎片化的互联网时代，“短平快”的短视频和微短剧往往更容易实现出海，发挥跨文化传播效果。

“更可喜的是，微短剧真正走入了国外受众的日常文化消费，这在一定程度上反映了文化领域的‘中国制造’正被国外受众广泛接受。”曾培伦说，“中国微短剧出海已成为近两年文化‘走出去’的一大亮点，使中国文化产业在全球范围内的‘能见度’进一步提升。”

“破圈”有“秘籍”

微短剧“破圈”海外市场，有何“秘籍”？分析指出，背后是内容创意与商业逻辑的共振。

从内容角度看，微短剧掌握了通用的“流量密码”。《日经亚洲》《麻省理工科技评论》等媒体发文称，中国微短剧讲述爱情、财富、奇幻主题戏剧性的故事，迎合了全球观众互联网娱乐消费的口味，在社交媒体上大获成功。

“以往的文化出海,往往面临文化折扣的挑战，受众需要跨越较高的理解门槛。而微短剧多聚焦个体情感生活这一微观主题，讲述海外受众易于理解的故事，满足了受众的情感需求。在此基础上，中国微短剧企业还会根据不同国家的文化背景，在剧中增加本土文化符号、套用本土文化身份，使内容更贴合当地受众的文化认知，因此取得了良好传播效果。”曾培伦说。

微短剧的成功，也离不开企业的“闯劲”。曾培伦表示，微短剧作为数字时代的文化产品，其成功出海印证了“产品化思维”对文化传播的关键作用。中国微短剧企业将产品逻辑带入运营，关注文化产品的产品设计、盈利模式、受众细分、用户触达，构建起以IP采买、买量投流、算法分发、分集付费等为核心的微短剧产品运营模式，务实推动了微短剧出海。

产业基础的成熟也为微短剧出海提供了支撑。“中国微短剧目前已形成由IP提供方、生产制作方、播出平台、营销平台和受众组成的成熟产业链，产业规模可观。据行业协会统计，2024年，中国微短剧行业市场规模同比激增35%，达到504.4亿元人民币，超过了同期国内电影票房。中国国内超大市场规模效应，也让中国微短剧能以更低成本出口海外。”曾培伦说。

美国《综艺》杂志的分析显示，中国微短剧的拍摄周期仅需7—10天，制作成本控制在30—50万元人民币区间，这种“小快灵”的生产特性与移动互联网时代的娱乐消费需求高度契合。较低的制作成本和门槛，也鼓励了企业大胆试错、创新，快速筛选出符合受众审美偏好的内容产品。

“得益于创意内容、精良制作、精准投放、市场运营等因素在市场作用下形成的协同效应，中国微短剧在文化出海方面探索出了一条独特的道路。”曾培伦说。

寻找“公约数”

“中国微短剧预计将获得长期成功，实现蓬勃发展。”《经济学人》称。中国微剧市场预计到2027年将达到140亿美元规模。中国大型影视企业正在“入局”并扩大制作规模，流媒体平台也在建立微短剧频道。此外，中国视频平台还开始了新的尝试。2024年，抖音和快手两大短视频平台首次推出使用AI创作的微短剧。从剧本到演员，制作每个环节几乎都涉及AI，进一步降低了微短剧的制作成本。这一尝试显示出AI微短剧未来的潜力。

“中国企业使用AI制作微短剧，这类剧集从脚本到视觉效果都由AI创作，为这些让人‘上头’的剧集带来新的可能性。”澳大利亚ABC电视台节目报道称。

曾培伦表示，虽然当下微短剧多聚焦甜宠、逆袭等“爽文”内容，但不应忽视其在国际传播中的潜力。随着微短剧日益走入海外用户生活，成为海外用户的互联网“刚需”，其作为文化载体与叙事媒介的能力将逐步释放，向海外受众展示更多中国文化内涵。

“微短剧有可能成为国际传播格局改变的重要一步，帮助中国娱乐业了解全球市场，也引导全球观众更多了解中国。”《麻省理工科技评论》称。

专家表示，在未来文化产业的国际化进程中，轻量化的微短剧不但可以以量取胜、发挥集群传播优势，还能充分发挥“探路者”功能，通过不断的市场尝试，找到不同国家和地区首重的“审美公约数”，开辟出行之有效的“出海范式”，最终在市场机制作用下加以复制和推广。

“当前，微短剧的产业生态正在形成：ReelShort、ShortMax、Dramabox等微短剧平台不断涌现，爱奇艺、优酷、芒果TV等平台的海外版持续拓展，这种平台化的布局将成为吸引全球资本、IP和受众的‘基础设施’，为今后的微短剧及更多元的文化产品国际传播打下基础。”曾培伦说。

(责编：贾文婷、崔越)