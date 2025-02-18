新华社德国慕尼黑2月17日电 综述｜从慕安会看欧美气候政策分歧加剧

新华社记者郭爽 张章 李超

在美国总统特朗普采取消极气候政策的背景下，欧美气候政策的分歧日益加剧。在16日闭幕的第61届慕尼黑安全会议（慕安会）上，欧洲气候行动何去何从成为重要议题。

尽管山火、飓风、洪水等气候变化导致的极端天气事件日益频繁，但随着特朗普再次入主白宫，美国实现气候目标的任何雄心和行动似乎都已被搁置。特朗普1月20日就职后即宣布美国再次退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》，结束拜登政府“绿色新政”。

不仅如此，气候用语本身甚至成为新一届美国政府的禁忌。据外媒报道，就在14日慕安会开幕当天，美国国土安全部发出备忘录，指示该机构高级官员“在法律允许的最大范围内，取消国土安全部政策和项目中的所有气候变化活动，并停用气候变化术语”。

美国在应对气候变化上的“摆烂”态度与希望采取“激进”气候政策的欧洲形成鲜明对比。欧盟积极推动多项应对气候变化的立法，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量较1990年水平至少减少55%，并到2050年实现“碳中和”目标。

美国气候政策大幅倒退，给欧洲实现气候目标带来巨大压力。一些参加慕安会的欧洲产业界人士表示，如果欧洲推进严格的减排政策，在与美国产业竞争过程中将严重损害欧洲企业的竞争力。

此外，欧美气候政策分歧还导致欧洲在国际气候治理的发达国家阵营中陷入尴尬境地。在本届慕安会上，不少与会者质疑欧洲是否有能力在没有美国支持情况下，在全球气候治理中发挥应有作用。一些观察者认为，欧洲必须展现更大的决心和领导力，才能弥补美国退出全球气候治理造成的真空。

去年11月举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）达成2025年后气候资金目标及相关安排，设立了到2035年发达国家每年至少筹集3000亿美元的资金目标，用于支持发展中国家气候行动。然而，美国“离席”，让欧洲发达国家的压力陡然增大。

德国经济合作与发展部长斯韦尼娅·舒尔策在慕安会上指出，面对日益严峻的气候危机，“我们需要在世界范围内建立更多的合作伙伴关系，需要交流知识，也需要用资金（为气候脆弱国家）提供支持。但一方（美国）已经离场，这意味着资金变得更少了，也意味着世界其他国家需要团结起来，帮助那些无法自救的国家。”

在能源方面，特朗普于就职当天宣布国家能源紧急状态，加大传统能源开采，撤销电动车优惠政策以拯救美国传统汽车工业。多位慕安会与会者指出，这与欧洲可再生能源战略形成巨大反差。欧洲目前每年花费巨资进口化石燃料，其实现能源自主的主要希望正是发展可再生能源。但新一届美国政府推行的能源战略将会对欧洲新能源政策造成不小冲击。

本届慕安会期间，不少与会者强调，中国作为应对气候变化的行动派，近年来在加快自身能源转型的同时，积极开展应对气候变化及能源转型领域的国际合作，为全球气候行动增添信心。前美国总统气候问题特使约翰·克里在慕安会上称赞说，中国切实采取了行动，部署了大量可再生能源设施。

清华大学战略与安全研究中心副主任肖茜对新华社记者说，从本届慕安会边会和会后交流情况看，在气候变化等全球性问题上，欧美存在显著分歧。欧洲与会者普遍期待国际社会加强合作，应对共同挑战。

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